Wanda Nara volvió a captar todas las miradas en las redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida. A pocas horas del esperado debut de la Selección en el Mundial 2026 contra Argelia, que se disputa en Estados Unidos, la conductora compartió una impactante selfie frente al espejo en la que se mostró completamente desnuda.

La imagen, que rápidamente se viralizó entre sus millones de seguidores, la mostró sentada frente a un gran espejo, cubriendo estratégicamente sus curvas mientras posa para la cámara de su celular. Fiel a su estilo provocador, acompañó la publicación con una breve frase: “Selfieshhhhh”.

Pero esa no fue la única postal que compartió. En la misma seguidilla de publicaciones, Wanda también abrió las puertas de su intimidad al mostrar distintos momentos de su día a día en su casa.

Foto: Instagram (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Además de la foto al desnudo que revolucionó Instagram, la empresaria dejó ver parte de su rutina personal. Entre las imágenes que publicó aparecieron escenas relajadas de su hogar, registros de sus cuidados de belleza y también fragmentos de sus sesiones de entrenamiento.

Así, mientras la expectativa crece por el primer partido de Argentina, Wanda volvió a convertirse en tema de conversación en las redes gracias a una publicación que mezcló sensualidad, intimidad y su ya habitual conexión con sus seguidores.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

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EL INESPERADO GESTO DE VICUÑA, EN MEDIO DE LA GUERRA ENTRE WANDA NARA E ICARDI, QUE HIZO ESTALLAR LAS REDES

Desde que Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez blanquearon su relación en diciembre de 2025, cada movimiento de las figuras involucradas pasó a ser observado con lupa. Y aunque suele mantenerse al margen de las polémicas, Benjamín Vicuña -ex de la actriz, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amanacio- volvió a quedar en el centro de la escena por un detalle en redes sociales que no pasó inadvertido.

El actor sorprendió al realizar un gesto virtual que muchos interpretaron como una toma de posición en el enfrentamiento mediático que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi, la actual pareja de la China.

Todo ocurrió a partir de una publicación de la cuenta de Instagram @Jotax.digital, donde se compartió un video de Ana Rosenfeld hablando en el programa PrimiciasYa sobre la situación judicial y familiar del futbolista respecto a sus hijas.

Foto: Captura de Instagram (@jotax.digital) Por: Fabiana Lopez

En el clip, la abogada desmintió versiones que indicaban que Icardi habría tenido impedimentos para vincularse con las menores: “Nunca tuvo impedimento de estar con sus hijas. Él no estaba con las hijas porque no estaba en la Argentina. Desde el día uno que él llega a la Argentina, lo primero que se hace es revincularse con sus hijas como corresponde”, sostuvo Rosenfeld.

Además, agregó: “Eso es absolutamente falso y tenemos todas las pruebas en el expediente. De hecho, hasta vuelvo a repetir, vinieron juntos a la Argentina. La mudanza a la Argentina fue un hecho importante, porque al adquirir la casa donde hoy vive Wanda con los chicos, fue una decisión de pareja, porque iba a ser el destino final”.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

Sin embargo, lo que realmente captó la atención fue que entre las personas que le dieron “me gusta” a la publicación apareció el usuario de Benjamín Vicuña. Como suele ocurrir en el universo de las redes sociales, el detalle fue detectado rápidamente por los seguidores más atentos.

Aunque el artista -que estuvo en medio de la polémica por sus declaraciones en las que confesó todo lo que extraña a sus niños cuando están en Turquía con su mamá, que vive allí con Icardi- no se refirió a este tema ni explicó el motivo de su interacción, el gesto alimentó especulaciones en medio de uno de los conflictos mediáticos más comentados del último tiempo.

¡Dio que hablar!