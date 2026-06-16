A horas de que la Selección debute en el Mundial 2026 contra Argelia en Estados Unidos, Eugenia “la China” Suárez encendió las redes con una foto retro donde se la ve con la camiseta albiceleste.

En ese contexto, la China encontró una forma muy personal de meterse en la fiebre mundialista, aunque lejos de los estadios y del epicentro de la competencia: la actriz eligió compartir un recuerdo especial con sus millones de seguidores de Instagram en la previa del debut argentino.

A través de sus historias, la ex Casi Ángeles republicó una imagen difundida por una cuenta de fans que rescató una postal retro de su adolescencia. En la foto se la puede ver de perfil, con el cabello castaño, flequillo y una mirada juvenil que rápidamente despertó comentarios entre sus seguidores. El detalle que no pasó inadvertido fue la camiseta de la Selección Argentina que lucía con orgullo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

La publicación no tardó en viralizarse y generó una ola de reacciones entre quienes destacaron la actitud de Eugenia y quienes celebraron su guiño futbolero.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

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WANDA NARA MOSTRÓ SU NUEVA Y MILLONARIA ADQUISICIÓN, ¿Y LANZÓ UN PALITO CONTRA LA CHINA SUÁREZ?

Wanda Nara volvió a revolucionar las redes sociales con una publicación que combinó ostentación, éxito personal y una frase que encendió las especulaciones entre sus seguidores.

La conductora compartió en sus historias de Instagram una imagen tomada dentro de una concesionaria, donde se puede ver un vehículo cubierto por una funda negra con la inscripción “G63”, uno de los modelos más exclusivos y codiciados de una marca de automóviles muy exclusiva.

Pero más allá del impactante regalo que se habría hecho a sí misma, lo que realmente llamó la atención fue el mensaje que eligió para acompañar la postal: “La felicidad es otra cuando podés comprarte lo que querés con el fruto de tu trabajo. No se trata de tener más, sino de elegir por vos misma. Nunca dejes de soñar”, escribió Wanda junto a emojis de brillo y corazón.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

La reflexión no tardó en generar repercusiones y muchos usuarios interpretaron que podría tratarse de una indirecta con destinataria incluida: ¿un palito para Eugenia “la China” Suárez?

Wanda Nara: “La felicidad es otra cuando podés comprarte lo que querés con el fruto de tu trabajo. No se trata de tener más, sino de elegir por vos misma. Nunca dejes de soñar”.

Si bien Wanda no mencionó a nadie de manera explícita, la frase resonó con fuerza en medio de la tensa historia que mantiene desde hace años con la actriz, especialmente después de los recientes capítulos del conflicto que también involucra a la actual pareja de la actriz, Mauro Icardi.