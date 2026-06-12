Un video de los primeros pasos de Wanda Nara en el mundo del espectáculo se viralizó en las últimas horas y generó todo tipo de reacciones en las redes. En la grabación, filmada en Villa Carlos Paz donde la mediática hizo temporada teatral en sus comienzos, se la ve completamente al natural: sin filtros, sin cirugías y sin los retoques estéticos que definen su imagen de hoy.

La diferencia con la Wanda actual es notable, aunque no sorprende demasiado si se tiene en cuenta que pasaron más de dos décadas desde aquella grabación.

Sin embargo, lo que encendió la polémica no fue el paso del tiempo sino un detalle puntual: el estado de su cabello, que los usuarios describieron como desprolijo y descuidado.

EL DETALLE QUE DESATÓ LAS CRÍTICAS EN REDES

Los comentarios no tardaron en llover. “A ese pelo le faltó shampoo”, “Pelo grasoso” fueron algunas de las opiniones que dejaron en el posteo que se multiplicó por distintas plataformas.

Captura del video viral de Wanda Nara en Villa Carlos Paz

La imagen contrasta fuertemente con la Wanda que el público conoce hoy: prolija, producida y siempre lista para la cámara. La empresaria y conductora construyó a lo largo de los años una marca personal asociada al glamour y la exposición constante, lo que hace que este tipo de registros del pasado generen más impacto del esperado.

WANDA NARA, EN EL OJO DE LA TORMENTA

El video resurgió en un momento en que Wanda Nara vuelve a estar en el centro de la escena mediática, aunque por otros motivos. Mauro Icardi, por su parte, se encuentra disfrutando de sus hijas en lo que él mismo definió como “la casa de los sueños”, mientras la empresaria sigue sumando capítulos a su historia pública.

Resurgió una grabación de la empresaria en sus inicios en Villa Carlos Paz Por: Captura

Lejos de pasar desapercibido, el registro retro reavivó viejos debates sobre la imagen de Wanda y su transformación física a lo largo de los años.

Para algunos, es simplemente el paso del tiempo. Para otros, una prueba de que la producción y los retoques hacen mucho más de lo que se reconoce públicamente.