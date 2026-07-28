“Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo”. Con esa conmovedora frase de Luis Brandoni comenzó el homenaje que le rindieron durante la primera edición de los Premios Pinti, en el Teatro Colón.

El icónico actor murió el 20 de abril pasado, a los 86 años.

“Le debo al teatro el haber sido tan feliz, de poder disfrutar del público cada noche de mi vida”, expresó Brandoni en alusión a su profesión y vocación, que lo convirtieron en uno de los grandes referentes del teatro, el cine y la televisión argentina.

Premios Pinti: el conmovedor homenaje a Luis Brandoni que emocionó al Teatro Colón

El emotivo video, que repasó algunos de los momentos más memorables de su trayectoria como actor y varias de sus entrevistas más recordadas, emocionó hasta las lágrimas a la colonia artística que asistió al emblemático teatro.

Un aplauso cerrado y sostenido coronó el merecido homenaje, que culminó con toda la sala de pie.