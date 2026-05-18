A un mes del fallecimiento de Luis Brandoni a sus 86 años, en la entrega de los premios Martín Fierro 2026 a la Televisión Abierta se le prepararía un polémico homenaje especial.

Es que si bien el periodista Walter Leiva aseguró que “va a haber el obituario clásico”, en los pasillos del hotel Hilton Buenos Aires se comenta que “por la muerte de Luis Brandoni, habrían en las mesas una cajita con tres empanadas”.

El dato del cronista de Puro Show sorprendió a sus compañeros en el estudio. “¿¡Qué!? ¡Lo odiaba eso Brandoni!“, exclamó Pampito.

Luis Brandoni en la icónica escena de las tres empanadas de Esperando la Carroza.

La referencia a la icónica frase de su personaje en Esperando la Carroza, en la que él se comía una de las tres empanadas que una humilde familia tenía para comer, ya genera polémica.

Cómo será el clásico segmento de Los que se fueron de gira

“Ángela Torres va a cantar recuérdame, el tema de Coco”, anticipó Fernanda Iglesias.

Además, Iglesias contó que “las imágenes de los que murieron en el último año van a estar con un leve movimiento hecho con inteligencia artificial, algo muy sutil”.