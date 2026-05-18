La libertad de Felipe Pettinato quedó en riesgo cuando de que un juez le dicte la prisión domiciliaria, y Roberto Pettinato reflexionó descarnado tras la nueva causa que complica a su hijo.

En cuanto al procesamiento por falsificación de recetas médicas, Pettinato se sinceró: “Eso no sé cómo es eso. La verdad que no pensaba dar ninguna nota sobre el tema y no me puse a leer para dar mi opinión”.

“Hay que entender que hay gente que está mal, que está enferma, que tiene sus adicciones y eso hay que entenderlo”, manifestó categórico.

Foto: Instagram (@felipettinato)

Ahí lamentó: “Si uno dice... ¿Viste que hizo recetas? Y lo toman como una... Mi hijo es un tipo que está con una adicción, está enfermo y está en tratamiento”.

Cómo está Felipe Pettinato

Después de haber sido condenado por abuso sexual simple a su excuñada, e incendio culposo seguido de muerte por Melchor Rodrigo, ahora juez el Javier Sánchez Sarmiento puso en aprietos al imitador de Michael Jackson por el presunto fraude cometido entre 2020 y 2021.

“Felipe está muy bien. Nosotros estamos aliviados. Nadie está festejando”, resumió Roberto Pettinato .