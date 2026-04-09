Roberto Pettinato se animó a hablar sin filtros sobre el juicio que enfrenta su hijo Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. En una entrevista con el programa Puro Show, el músico fue contundente: “Debe salir absuelto. No hay pruebas”.

El conductor no esquivó el tema y contó cómo vive la familia este momento. “El juicio estuve la vez pasada, me parece que uno tiene que decir las cosas como son. Salió en Clarín el fiscal diciendo sinceramente, debo reconocer que no encontré las pruebas, que no están las pruebas”, relató Pettinato.

Roberto Pettinato habló del juicio de su hijo Felipe por la muerte de Melchor Rodrigo (Foto: captura de eltrece).

El conductor fue claro al explicar la situación judicial de su hijo y reflexionó: “Es verdad que fueron compañeros de consumo y en ese contexto suelen suceder accidentes. A veces pienso y digo, y si hubiese sido al revés, y si era Felipe el que se moría”.

EL ESTADO DE FELIPE PETTINATO Y LA TERAPIA CONSTANTE

Sobre el presente de su hijo, Roberto Pettinato aseguró: “Él está súper bien, muy tranquilo, siempre estuvo súper bien y muy tranquilo. Yo también le decía, ¿vos estás bien? Y él me decía, sí, estoy bien porque yo no sé qué pasó y no sabe qué pasó esa noche en su totalidad“.

Felipe Pettinato. CRÉDITO: Captura

“Por eso no declara y tampoco está en condiciones, él sigue haciendo terapia, va a una clínica”, agregó y luego fue categórico: “Yo creo que Felipe debe salir absuelto y su vida va a continuar como sería si esto te pasara a vos o a mí, no vamos a ser felices nunca más”.

El joven era amigo de Felipe Pettinato. (Foto: melchorrodrigo.com)

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