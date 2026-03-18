La noche del martes tuvo un protagonista indiscutido en la cartelera porteña: Roberto Pettinato. El conductor y humorista se llevó todos los flashes en el estreno de prensa de “Regla de tres simple”, la nueva comedia que debutó en el Teatro Premier Live con Juampi González y Nancy Gay.

Pettinato llegó pasadas las 20.30, acompañado por su pareja, la exmodelo Jimena Heredia. Al principio, el ex “Duro de domar” evitó el contacto con la prensa, pero tras la función se mostró relajado y simpático, posando para las cámaras y charlando con los medios en el hall del teatro.

Fiel a su estilo, eligió un look clásico: traje, corbata y lentes, un combo que reforzó su impronta elegante y provocadora. Su presencia no pasó desapercibida y fue uno de los más buscados de la noche.

Pettinato y su mujer. Foto: prensa Regla de tres simple

Nancy Gay, Juampi González y Seba Presta. Foto: prensa Regla de tres simple

Una noche de figuras y una comedia que promete

El estreno de “Regla de tres simple” reunió a varias personalidades del espectáculo. Entre los invitados estuvieron Julieta Zylberberg, Emily Cecco, Silvia Pérez, Sebastián Presta, Martu Morales, Kiki Petrone y la Lic. Sol Rivera, que no quisieron perderse el debut.

La obra, protagonizada por Juampi González y Nancy Gay, con dirección de Hernán Krasutzky y producción de Alberto Raimundo para Circus Entertainment, propone una comedia actual sobre los vínculos, el deseo y las reglas que nos imponemos para no salir lastimados.

Con una puesta dinámica, mezcla humor, ritmo y situaciones con las que cualquiera puede sentirse identificado.

Emily Cecco. Foto: prensa Regla de tres simple

Julieta Zylberberg. Foto: prensa Regla de tres simple

Seba Presta. Foto: prensa Regla de tres simple

Silvia Pérez. Foto: prensa Regla de tres simple

Días y horarios para ver “Regla de tres simple”

La comedia ya forma parte de la cartelera porteña y se presenta todos los martes y miércoles a las 20:30 en el Teatro Premier Live. Las entradas están a la venta en la boletería del teatro.