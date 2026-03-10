Juampi González y Nancy Gay subirán a escena con “Regla de tres simple”, la nueva comedia escrita y dirigida por Hernán Krasutzky que se estrena este 10 de marzo en el Teatro Premier de la Ciudad de Buenos Aires.

La obra presenta a Isidro y Roma, dos personas que se conocen en la fila del baño de una fiesta y deciden vincularse bajo una curiosa regla de tres pasos.

A lo largo de tres encuentros, sus ideas opuestas sobre el amor, el deseo y el compromiso entrarán en tensión, mientras el destino vuelve a cruzarlos en situaciones inesperadas.

En diálogo con Ciudad, los protagonistas reflexionaron sobre las reglas en las relaciones, las primeras citas y las dudas que aparecen cuando uno se enamora.

Juampi González y Nancy Gay en Regla de tres simple. (Foto: Prensa)

Qué piensan Juampi González y Nancy Gay sobre las reglas en el amor

Consultados sobre si en su vida personal son de imponer reglas en las relaciones, ambos coincidieron en que prefieren vínculos más libres.

“Creo que con el paso del tiempo me volví más libre”, aseguró Nancy.

Juampi González discernió un poco en este punto, remarcando la importancia de hablar de ciertos temas al comenzar una relación.

“Cuando uno se enamora se embala, se mete de lleno y después aparecen charlas que son muy importantes para la continuidad o no de la relación”, explicó.

Juampi González y Nancy Gay en exclusiva con Ciudad. Foto: captura de pantalla de video

Por su parte, su compañera destacó que el amor muchas veces se vuelve complejo porque las personas intentan controlar demasiado lo que sienten.

“Hoy está todo muy especulado. Pensamos si nos conviene o no nos conviene. Y el amor tiene algo más de sorpresa, de azaroso. Es más riesgoso… y nadie quiere perder. Pero el amor es perder”, reflexionó.

La regla de las tres citas: qué opinan los protagonistas

Uno de los temas que atraviesa la obra es la famosa regla de las tres citas antes de tener sexo, algo que todavía circula en el imaginario de las relaciones.

Juampi González fue tajante al respecto: “Yo soy de que manden las ganas. Tanto prohibirse tener relaciones cuando ambos quieren como forzarlo porque ‘ya toca’ me parece absurdo”.

Juampi González en “Regla de tres simple” Por: IRISH SUAREZ

Nancy Gay coincidió, aunque aclaró que para ella la conexión emocional es importante.

“Siento que ahora disfruto más conectar con la persona, entonces eso tal vez me lleva un tiempo”, explicó.

La “prueba de los tres meses” en las relaciones

Durante la charla también hablaron de la famosa bisagra de los tres meses en las relaciones, un momento en el que muchas parejas sienten que algo cambia.

Juampi González y Nancy Gay en Regla de tres simple. (Foto: Prensa)

Para Juampi, esto tiene que ver con que al principio todos muestran su mejor versión.

“Todos somos nuestra mejor versión en la primera cita, un poquito menos en la segunda… hasta que en un momento decís: ‘Ah, mirá, eras esto’”, bromeó.

Y agregó que con el tiempo empiezan a aparecer las dudas, algo que considera natural: “Hay que aceptar las dudas. Yo muchas veces tengo la misma cantidad de certezas que de dudas”.

Juampi González en Regla de tres simple. (Foto: Prensa) Por: IRISH SUAREZ

Red flags 🚩 y qué buscan en una pareja

A la hora de hablar de las famosas red flags, Nancy fue clara: “La inmadurez no es atractiva”.

En tanto, Juampi explicó que valora especialmente la independencia dentro de una relación.

“Me gusta que la otra persona tenga sus proyectos, su entorno, su mundo. Valoro mucho la independencia dentro de la pareja”, señaló.

De qué trata Regla de tres simple

La comedia sigue la historia de Isidro y Roma, quienes deciden vincularse siguiendo una particular regla de tres pasos.

Ella, espontánea y caótica, cree que no debe haber sexo hasta la tercera cita para mantener el interés. Él, en cambio, propone exactamente lo contrario: tres citas, sexo y despedida, convencido de que así evitará el compromiso y salir lastimado.

Con cada nuevo encuentro, sus teorías sobre el amor se pondrán a prueba, dejando una pregunta central: ¿Puede el amor funcionar cuando se le imponen reglas?

Juampi González y Nancy Gay, a corazón abierto con Ciudad. Foto: captura de pantalla de video

Funciones de “Regla de tres simple”

Teatro Premier (Av. Corrientes 1565, CABA)

10 y 11 de marzo – 20:30

17 y 18 de marzo – 20:30

24 y 25 de marzo – 20:30

Teatro Carreras (Mar del Plata)

21, 22 y 23 de marzo

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro o a través de PlateaNet.

