Juampi González y Nancy Gay protagonizan “Regla de tres simple”, la nueva obra escrita y dirigida por Hernán Krasutzky, que tendrá su estreno el martes 10 de marzo en el Teatro Premier.

De qué trata “Regla de tres simple”

La obra cuenta la historia de Isidro y Roma, quienes se conocen en la fila del baño de una fiesta y deciden vincularse bajo una particular regla de tres pasos.

Nancy Gay en “Regla de tres simple” Por: IRISH SUAREZ

Ella, espontánea y caótica, cree que no debe haber sexo hasta la tercera cita para mantener el interés. Él, correcto y cauteloso, propone exactamente lo contrario: tres citas, sexo y despedida, convencido de que así evitará el compromiso y salir lastimado.

Juampi González en “Regla de tres simple” Por: IRISH SUAREZ

A lo largo de tres encuentros, el destino vuelve a cruzarlos en los lugares más inesperados, enfrentando dos formas opuestas de concebir el amor. Cada cita se transforma en una nueva oportunidad donde se ponen en tensión el deseo, la prudencia y la necesidad de conexión, dejando abierta una pregunta central: ¿puede el amor funcionar cuando se le imponen reglas?

Entradas “Regla de tres simple”

Las entradas pueden conseguirse en la boletería del teatro (Av. Corrientes 1565, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o a través de PlateaNet.

Funciones de “Regla de tres simple”

Marzo

10 y 11 – Teatro Premier. 20.30 horas.

17 y 18 – Teatro Premier. 20.30 horas.

21, 22 y 23 – Teatro Carreras, Mar del Plata

24 y 25 – Teatro Premier. 20.30 horas.

Ficha técnica

Actúan: Juampi González y Nancy Gay

Autor y director: Hernán Krasutzky

Asistencia de dirección: Miguel Catalan

Producción ejecutiva: Gastón Dufau

Diseño de vestuario y escenografía: Vanessa Abramovich