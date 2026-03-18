Roberto Pettinato enfrentó a la prensa y no esquivó las preguntas sobre la situación judicial de su hijo, Felipe Pettinato, quien enfrenta una querella que podría derivar en una condena de hasta 15 años por la muerte de su neurólogo en un incendio.

El conductor se mostró cauto, pero dejó en claro su postura sobre el proceso y la falta de certezas en la causa. “Bueno, ¿a vos qué te pasaría?”, respondió el conductor cuando le consultaron por el impacto personal del caso.

“El tema es difícil, el Código Penal no es igual que los códigos civiles, este exige la claridad de las pruebas, cuando estás sentenciando a una persona, tenés que tener las pruebas en serio, no existe el ‘a mí me parece que…’”, remarcó.

Roberto Pettinato habló con la prensa de la causa que enfrenta su hijo Felipe (Foto: captura de eltrece).

El músico fue contundente al referirse a la investigación: “Yo creo que va a salir todo bien, porque realmente no están las pruebas. No se sabe quién inició el incendio. No se sabe si hubo intencionalidad. Porque tampoco se sabe quién inició el incendio”.

CÓMO ESTÁ FELIPE PETTINATO HOY SEGÚN SU PADRE ROBERTO

Sobre el presente de su hijo Felipe en medio de la causa, Roberto Pettinato aseguró: “Está bien, está con el cagazo que tiene todo el mundo, obviamente, si una querella te dicen te puedo dar 15 años...” .

Foto: Instagram @felipettinato

Finalmente, el conductor reflexionó sobre el peso de la opinión pública: “Todos tenemos una condena social. Somos la familia Pettinato, encantado”.

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