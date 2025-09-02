Pepe Ochoa contó en LAM que Roberto Pettinato volvió a apostar al amor. Esta vez de una exmodelo, madre de dos hijas, llamada Jimena Herrera.

Si bien el conductor ya había dado muestras de su amoroso presente con Jimena el 17 de agosto en Instagram, al publicar una foto juntos, el integrante de LAM dio detalles del inicio del romance.

“Ella era modelo. Se llama Jimena. Hablé con ella. Me dijo que estaba feliz. Me dijo que se encontraron en un evento y que ella lo encaró”, contó el panelista de América.

Y agregó: “Fueron a tomar algo y desde entonces no se separaron más”.

LA REACCIÓN DE ROBERTO PETTINATO Y JIMENA HERRERA TRAS EL ANUNCIO DE SU NOVIAZGO EN LAM

A pocas horas de que el romance se mediatice, Roberto y Jimena publicaron una foto en redes, juntos, sonrientes y con una elocuente frase.

“‘Toma el tren hacia el sur. Usa la boina roja’. Gracias Spinetta”, titularon con humor la postal confirmando el amor.

