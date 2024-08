El mal recuerdo que Lola Bezerra guardaba sobre su experiencia con Roberto Pettinato afloró este miércoles, cuando la modelo separó los tantos para sororizarse con Tamara Pettinato en medio del escándalo inagotable con Alberto Fernández.

“Yo también podría matarla porque a mí el padre me acosó, Y sin embargo yo separo las aguas”, sorprendió la panelista invitada a Empezar el Día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Ahí precisó: “Hace un par de años, él se metió en un camarín, yo fui a su programa como invitada”.

Lola Bezerra contra Roberto Pettinato.

“Me dijo, ‘la verdad es que no te conocía personalmente, pero tenés unos pezones increíbles’. O sea, tremendo”, detalló.

Por eso Lola Bezerra cuestionó a la hija de Roberto Pettinato: “Tamara nunca salió a defenderme ni nada. Pero yo sí la defiendo porque me parece que no va”.

CÓMO FUE EL SUPUESTO EPISODIO DE ACOSO DE ROBERTO PETTINATO A LOLA BEZERRA

“Yo había sido tapa de la revista Playboy, la fui a presentar y nada, estaba en el camarín terminando de arreglarme. Él abrió la puerta sin golpear”, relató sobre los sucesos que habrían ocurrido en 2011, en América.

Entonces, aclaró ante la duda de Yuyito González de si estaba desnuda: “Yo estaba vestida, me estaba retocando el maquillaje. Era la primera vez que lo veía. Abre la puerta y me dice, ‘no, no, tenés unos pezones increíbles’. Yo estaba vestida”.

Lola Bezerra en Playboy, en 2011.

“Yo me quedé sin palabras, pálida, no lo podía creer. Me quedé como autista todo el programa, no podía ni hablar”, comentó.

“Durante años me lo callé hasta que todas salieron a denunciarlo y yo lo pude decir. En su momento él era como el dueño del canal prácticamente”, cerró Lola Bezerra sobre su experiencia con Roberto Pettinato.