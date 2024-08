En medio de la conmoción mediática a raíz de la aparición de los videos en los que Tamara Pettinato interactúa alcoholizada con el expresidente Alberto Fernández en el despacho de la Casa Rosada, comenzó a circular una entrevista con Roberto Pettinato, padre de la mediática.

El ex integrante de Sumo le brindó una entrevista a Clarín antes de que se viralizara el video de su hija con el exmandatario, con motivo de la presentación de su show Sumo x Pettinato, por lo que en ese momento solo habló de su presente labora y de su hijo Felipe.

La reacción de Roberto Pettinato cuando le preguntaron por el video de su hija Tamara y Alberto Fernández (Foto: captura Instagram/rpettinato-captura TN-NA)

Sin embargo, desde el matutino esperaron para publicar esta entrevista a raíz del escándalo suscitado, hasta que finalmente le enviaron un mensaje por WhatsApp, a sabiendas que el músico, periodista y conductor brinda entrevistas por ese medio.

CUÁL FUE LA REACCIÓN DE ROBERTO PETTINATO ANTE LA PREGUNTA SOBRE EL VIDEO DE SU HIJA TAMARA Y ALBERTO FERNÁNDEZ

Sin embargo, desde el mismo portal del diario se explicó que Roberto optó por no opinar al respecto. “Se le envió por WhatsApp un mensaje con el espacio abierto para que opine al respecto, y él prefirió no responder”, señalaron.

Además, Pettinato explicó que este año no fue convocado por los medios. “Terminé en la radio en diciembre pasado. Estuve dos años levantándome a las cinco de la mañana para hacer Mañana de sol en Pop Radio. No me siento cancelado. Como dice un amigo productor: ‘Igual el año que viene no íbamos a hacer tele’”, aseguró.

Roberto y Tamara Pettinato

Sobre Felipe, imputado por el cargo de “incendio seguido de muerte” de su neurólogo Melchor Rodrigo, Pettinato aseguró que “está muy bien”. “Está internado en una clínica, y es un gran y enorme paciente. Entonces evoluciona súper bien, porque no es un tipo quilombero. Después nadie sabe... El futuro tuyo, el mío, el de él, no lo sabemos…”, cerró.

