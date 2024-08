Luego de que Tamara Pettinato se ausentara de Bendita después del escandaloso video que salió donde se la ve muy cómplice con el expresidente, Alberto Fernández, en el despacho presidencial varios años atrás, Beto Casella habló del futuro laboral de su panelista.

“Estoy un poco incómodo, pero nada que no hayamos vivido con otras situaciones. Para eso está uno, yo soy el conductor”, comenzó diciendo el presentador en una nota que dio a Poco correctos, el programa que conducen el Chino Leunis y Pollo Álvarez por eltrece.

“Hoy se comunicó conmigo. Ella está muy mal y va a estar unos días sin venir, se va a tomar un tiempito. Que vuelva depende de ella, pero hay que ponerla la cara y el pecho”, agregó, dando algunos detalles de la charla privada que mantuvo con Tamara.

En cuanto a cómo se manejó con esta polémica al aire, remarcó: “Dije ‘pongan todo lo que haya, salvo que sea una cosa pornográfica que no se pueda poner en este horario de protección al menor. Pongan todo y vamos analizando y vamos diciendo lo que sentimos’. En un momento Tamara estaba en el canal, en el camarín, y le dimos absoluta libertad si quería venir. Pero cero especulación con si eso estaba midiendo, porque tampoco es que nos midió”.

“Me interesaba hacer un programa más o menos natural. Yo quiero volver a Carmen Barbieri, a Georgina Barbarossa, a Chiche Gelblung, el programa que hicimos toda la vida. Pero ese día sí, fue complicado”, cerró Beto, sincero.

LA VERSIÓN DE BETO CASELLA SOBRE EL VIDEO DE TAMARA PETTINATO Y ALBERTO FERNÁNDEZ

Luego de las tremendas repercusiones que despertó el video que muestra a Tamara Pettinato y el expresidente, Alberto Fernández, muy cómplices, Beto Casella dio que hablar sobre cómo se habrían filtrado dichas imágenes.

“Yo creo que Tamara tiene que explicar esto acá, en la puerta, en algún programa, o con alguna periodista amiga y que elija el programa. Puede decir ‘yo la verdad es que sí lo voté, como mucha gente, me entusiasmé con su gestión y tuve una relación personal’”, comenzó diciendo el conductor sobre su panelista, quien no quiso salir al aire.

“Me parece, creo yo porque no puedo evaluar estas cosas, que no se va a terminar su carrera en los medios por este video, si es que es lo único que hay. Por ahí, aparecen otras cosas. Pero es lo que me parece a mí, yo ni hablé con ella, no le quería poner ningún tipo de presión”, agregó.

Fabiola Yañez con Alberto Fernández (Foto: Presidencia)

Y sobre la difusión de este video, cerró: “Aparentemente, me cuentan que el video lo filtra Fabiola porque estaba, dicen, enferma de celos con este chichoneo”.