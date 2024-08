El 8 de agosto salió a la luz un polémico video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en la Casa Rosada. Ese día, faltando minutos para salir al aire con Bendita, Beto Casella abordó el tema con cautela y sin presionar a su panelista, quien optó por no estar en el programa.

A cuatro días del escándalo, el conductor hizo público su malestar con Tamara por faltar a Bendita y no notificar su accionar a sus superiores. Incluso por no ponerse en contacto con él.

EL ENOJO DE BETO CASELLA CON TAMARA PETTINATO EN PLENO ESCÁNDALO CON ANÍBAL FERNÁNDEZ

“Personalmente, es algo que lo tengo que decir y es algo que no hable ni siquiera con mis compañeros. Yo no sé nada de Tamara. No tuve ninguna comunicación”, dijo Casella, descolocando a sus compañeros en vivo.

Serio, Beto continuó: “Capaz estamos en un malentendido, pero si yo tengo un problema en el laburo (este es un problemón) llamo a un superior y le digo ‘estoy tenido este quilombo, no voy por dos días, no voy por diez días o mañana vuelvo’”.

“Esto es en general. Es por una cuestión de sentido común. Capaz que ella piensa que yo la tengo que llamar o escribirle, pero no me sale”, agregó, tajante. Y Edith Hermida acotó: “Yo le escribí”.

EL FUERTE PALITO DE BETO CASELLA A TAMARA PETTINATO EN VIVO

Visiblemente molesto, Beto agregó: “Igual no es un tema de quién escribe primero. A mí lo que me interesa es mantener la salud de este programita, que está hace 19 años y que tiene determinado clima, determinada comunicación con el público y tiene determinado perfil de persona, parecido en cuanto a los hábitos que tenemos afuera de la tele”.

“Eso me interesa. Lo otro la verdad... Yo no sé nada. Ojalá que esté bien espiritualmente”, apuntó el conductor.

En ese marco, Walter Queijeiro hizo una importante aclaración: “Yo leí la grilla de la semana anterior. Ella está de viaje. Ese viaje estaba programado desde antes de que salgan las imágenes con Alberto Fernández. Ella el viernes ya no venía”.

“Ah, bueno, yo no lo sabía”, cerró Beto Casella, indignado con el proceder laboral de Tamara Pettinato, en el ojo de la tormenta por su polémico video con Alberto Fernández.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.