Georgina Barbarossa miró a cámara y se solidarizó con Florencia Peña, quien fue blanco de una nueva campaña difamatoria.

A pocas horas de que saliera a la luz el polémico video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en la Casa Rosada, en plena pandemia, la artista fue acusada de haber visitada en más de una ocasión al expresidente de la nación, con fines íntimos.

Indignada, la conductora de A la Barbarossa vio a Flor llorando en Urbana Play y salió a bancarla con fuerza. “Flor tiene todo mi apoyo. Primero porque la adoro, la quiero y la conozco desde muy chiquitita”, dijo Georgina.

Seria, la conductora continuó: “Flor me parece una mujer impecable y una gran artista, a la que siempre se le paga”.

“Es una mujer que se ha jugado. Nunca tuvo pelos en la lengua para decir lo que realmente opinaba y lo que siente. Lo que ella es. Y pegarle de esta manera, no. Yo la adoro como artista y como mujer”, expresó Barbarossa, defendiendo el bueno nombre de su colega, en medio del escándalo que transita actualmente Alberto Fernández.

FLORENCIA PEÑA NEGÓ QUE EXISTA UN NUEVO VIDEO CON ALBERTO FERNÁNDEZ

En plena pandemia, Florencia Peña fue una de las personalidades de la cultura que se reunió con Alberto Fernández para solicitar un protocolo laboral para los artistas, en medio de la crisis sanitaria y de la interrupción del trabajo. Por dicha acción, Flor fue duramente juzgada.

Ahora Peña volvió a ser acusada de haber visitado más de una vez la Casa Rosada, tras el polémico video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández, y salió a dar explicaciones, enojadísima.

“Yo no tengo nada que ver. No me rompan más las pelotas. Yo no le jodo la vida a nadie. Soy una actriz y tengo mucho por delante. No tiene sentido esta mentira atroz que están tejiendo”, dijo en nota con Socios del Espectáculo.

Y aseguró: “No hay video. No hay nada. Yo fui a una reunión, hace tres años, por mis compañeros actores y por mí… Lo que están haciendo es de una misoginia atroz. ¡Harta me tienen! Están mintiendo descaradamente”.