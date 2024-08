Este jueves estalló la polémica de Alberto Fernández con la viralización de las imagénes de Fabiola Yáñez tras sufrir violencia de género y los videos del expresidente con Tamara Pettinato, y el representante de Flor Peña habló luego de la involucraran.

Rodrigo Lussich informó en Socios del Espectáculo qué dijo Sebastián Centeno de la actriz: “Dice que Florencia no va a hablar del tema y que no van a encontrar nada, insiste y ratifica que en caso de que salga algo en un ascensor, no es ella”.



“Asegura que no va aparecer nada privado como lo de Tamara Pettinato. De esta manera, a través de su entorno, Florencia desmiente categóricamente que haya algun material que la comprometa desde alguna cuestión personal íntima con Alberto”, remarcó el conductor.

PIDEN QUE SE LE QUITEN LA PENSIÓN DE PRIVILEGIO A ALBERTO FERNÁNDEZ

Mercedes Ninci aseguró en el programa de Carmen Barbieri que piden que le quiten la pensión de privilegio a Alberto Fernández luego de la polémica por la violencia de género a Fabiola Yáñez en su mandato.

“La Fundación Apolo, de Republicanos Unidos, acaba de presentar un expediente administrativo en la Anses para pedirle al Gobierno Nacional y luego en la Justicia que le quiten la pensión por privilegio”, informó a eltrece.

Si sufris violencia de género llamá al 144, las 24 horas, los 365 días del año.