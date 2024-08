Analía Franchín planteó un debate diferente en A la Barbarossa, al ver el escandaloso video de Alberto Fernández con Tamara Pettinato, en la Casa Rosada, en tiempos de pandemia.

La panelista de Telefe analizó la conducta emocional del expresidente en las imágenes con la hija de Roberto Pettinato y abrió paso a un profundo ida y vuelta de opiniones con Andrea Campbell y Carla Czudnowsky, quienes repudiaron severamente el comportamiento del exmandatario.

ANALÍA FRANCHÍN ANALIZÓ A FONDO LA CONDUCTA EMOCIONAL DE ALBERTO FERNÁNDEZ CON TAMARA PETTINATO

Analía Franchín: -No digo que esté bien o mal, pero pregunto: ¿un presidente en ejercicio tiene derecho a la vida privada? ¿Puede estar enganchado con una mina o no?

Andrea Campbell: -Creo que hay ciertas profesiones u oficios que tienen un compromiso social distinto. Si sos presidente, no podés estar boludeando.

Analía: -¿Y si estaba enamorado?

Andrea: -Cuando Macri decía que miraba Netflix, lo matamos...

Analía: -También, claro, entre otras cosas.

Andrea: -Y que Alberto esté bobeando, como lo vimos en el video de recién, con la cervecita, no.

Analía: -Por eso digo, yo lo veo tan desesperado en el primer video, diciéndole (a Tamara) “decime algo lindo, decime algo lindo”, que pienso “¿no está realmente embobado con ella?”. Antes me parecía un jeropa, pero me retracto, porque lo veo más comprometido desde lo sentimental. Le veo un sentimiento. Y cuando ella le dice “te amo...”.

Andrea: -Que no se candidatee, que se dedique a otra cosa.

Analía: -Entonces, ¿para vos una persona que tiene un cargo público no puede enamorarse?

Andrea: -Es como cuando un médico tiene una emergencia, en ese momento no puede estar chichoneando con una mina. Hay cuestiones que tienen un compromiso social y me parece que son distintas a una actividad corriente. Porque claramente, todos nos podemos enamorar.

Carla Czudnowsky: -Perdón, pero estamos hablando de todo esto, y para mí el tema es que Alberto Fernández habría cagado a trompadas a su mujer.

Georgina Barbarossa: -Sí, totalmente de acuerdo.

Carla: -Para mí tendría que seguir siendo eje. Pero con respecto a lo que vos preguntás Analía, todo tiene que ver con el lugar y la forma. Creo que cualquier ser humano tiene derecho a su intimidad y a tener su vida privada, en un lugar íntimo, no en tu despacho, no en un horario en el que tenés que estar resolviendo cuestiones de Estado, en un país que estaba muy mal... Y no nos olvidemos que él tenía una mujer, era un presidente.

Pía Shaw: -Y capaz la había cagado a trompadas un rato antes.

Carla: -Y esta cosa de tipo caliente, desbocado, como si tuviese 15 años, es una actitud impropia para un presidente en ejercicio.

Analía: -Absolutamente.

