El fin de semana, el matutino Clarín publicó una información por la cual aseguraba que, en el marco de una causa por corrupción iniciada contra Alberto Fernández, la Justicia había llegado a una serie de chats y fotos que mostraban cómo agredía física y mentalmente a Fabiola Yañez.

El sitio Infobae tuvo acceso a las imágenes y a las capturas de los chats entre la expareja presidencial y las publicó este jueves por la noche generando conmoción generalizada en el arco político y en la sociedad en general.

Según la información suministrada por el sitio, las golpizas de Fernández habrían ocurrido en su mayoría en agosto de 2021, durante la segunda etapa de la pandemia y el aislamiento por covid que decretó el Gobierno que lideraba, época en la que se divulgaron las imágenes del cumpleaños de la Primera dama celebrado en Olivos un año antes.

SE VIRALIZARON LAS TREMENDAS AGRESIONES QUE ALBERTO FERNÁNDEZ LE PROPINÓ A FABIOLA YAÑEZ

“Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, dice unos de los chats desesperados entre ambos.

“Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”, le pide él, a sabiendas que Yañez se encontraba en otra casa de la Quinta presidencial de Olivos, pero ella le reproche “Me volves a golpear. Estás loco”.

“Venís golpeándome hace 3 días seguidos”, agrega Yañez cuando Fernández le dice que “se siente mal”, a lo que el exmandatario agrega más tarde: “Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal”.

Asimismo, la periodista le reprocha a Alberto sus agresiones mostrándoles los moretones que le quedaron tras las agresiones recibidas. “Y cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste”, se puede leer en los chats.

