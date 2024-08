Luego de que en las redes circulara la versión de que existiría un video en una situación comprometedora con el expresidente, Alberto Fernández, Florencia Peña rompió el silencio y fue contundente con sus declaraciones.

“El pensamiento de que yo, por haber ido a una reunión siendo mujer, la única manera de encontrarme en ese momento con quien era presidente o con quien fuera, porque yo como por el lugar que ocupo en mi medio, me junto con un montón de hombres en reuniones; es solamente haciendo un pe…”, comenzó diciendo la actriz en diálogo con Andrés Kusnetzoff en Urbana Play.

“Esa es la única razón por la cual yo me puedo juntar con un hombre a solas, haciendo un pe... O sea, el estado de misoginia y la campaña feroz que me hicieron en ese momento fue tan cruel y tan dura que hasta el colectivo 60 me apoyó.

Foto: X (@UrbanaPlayFM) Por: Fabiana Lopez

“Era como tipo, ‘pará, ¿de qué estamos hablando?’. En ese momento yo mostré los chats que había tenido con él, donde yo le pedía la reunión y, en esos chats, está el motivo por el cual yo quería ir. Esto pasó hace tres años”, añadió.

Y continuó: “Pasa el tiempo, mi vida sigue. Yo, la verdad, que hoy estoy en un momento muy alto, personal, familiar, hermoso, y además en un alto momento profesional. O sea, no podría decirles que no estoy pasándola bien en este momento. He tenido peores momentos. Y de repente, me encuentro con esta especie de balde de mier… que me tiran desde un lugar que no comprendo”.

“Soy TT en Twitter. ¿Por qué? Por aquella visita. No hay nada nuevo, no es que algo pasó. Y con la mentira, porque quiero decirlo de esta manera, con la atroz mentira de que está por salir un video mío. No hay ningún video mío que esté por salir”.

Y cerró, firme con su postura: “Pues no hay ni video, ni foto, no hay nada. Yo fui a una reunión y lo que quiero decir es, intentaron burdamente armar una foto como si fuera yo, haciéndole un pe… en el ascensor. Yo no fui a la Casa Rosada, chicos. Yo fui a la Quinta de Olivos. Y yo no estaba morocha en esa época. Si la van a hacer, háganla bien”.

LAS PRIMERAS IMÁGENES DE TAMARA PETTINATO TRAS SU ESCANDALOSO VIDEO CON ALBERTO FERNÁNDEZ

Tamara Pettinato se convirtió en una de las personas más buscadas desde que salió a la luz un polémico video donde se la ve muy cariñosa con el expresidente, Alberto Fernández, en el despacho presidencial años atrás.

Y si bien optó por no salir al aire en ninguno de sus trabajos -Bendita TV (El Nueve) y Final Feliz (Esto es Blender)- la hija de Roberto Pettinato fue captada por el cronista de LAM, Santiago Sposato, quien subió a sus redes imágenes y un video de la joven saliendo a la calle sin prestar declaraciones.

“1.41 am”, se puede leer en la publicación que muestra a Tamara en la madrugada del viernes, visiblemente incómoda por la presencia de las cámaras y sin la intención de dar a conocer su palabra por el momento.