Florencia de la Ve comenzó Intrusos con un fuerte editorial contra Aníbal Fernández, tras la denuncia por violencia de género que le hizo su expareja Fabiola Yáñez y la irrupción en los medios del video con Tamara Pettinato en la Casa Rosada, en plena pandemia.

Defraudada y con mucha bronca, la conductora miró a cámara y repudió con fuerza al exmandatario por su doble moral y discurso respecto al apoyo que les brindó a las mujeres durante su gestión.

En ese grave marco, Flor de la Ve se solidarizó con Fabiola Yáñez y opinó de las fotos que salieron a la luz de la expareja de Fernández, con brutales golpes en la cara y en el cuerpo, por los que llevó a la Justicia al exmandatario.

EL FUERTE EDITORIAL DE FLOR DE LA VE CONTRA ALBERTO FERNÁNDEZ

“Es un tema extremadamente complejo. La verdad es que estoy impactada porque empiezan (a aparecer cosas). Ayer, a las ocho de la noche, también surgió lo del video de Tamara Pettinato. Entonces, empiezan a aparecer cosas”

“A mí lo que me pasaba por la cabeza, mientras veía todo lo que iba sucediendo, fue preguntarme ‘¿cómo se destroza la imagen presidencial de una manera atroz?’”.

“No podía dejar de pensar en que Alberto Fernández fue un presidente elegido democráticamente, elegido por el pueblo”.

“No podía dejar de pensar en los millones de personas que se sienten totalmente estafadas, desilusionadas, porque la verdad es que la política es la única herramienta que tenemos los ciudadanos y ciudadanas para tratar de salir adelante, como la última esperanza de la sociedad. De tener un país mejor, una sociedad mejor, de tener mejores salarios, de tener una mejor calidad de vida”.

“Pero cuando se expone tan asquerosamente a un hombre, hoy, tan detestable, como el señor Alberto Fernández, golpeador, violento, en este caso pajero… Porque lo que se muestra en ese video con Tamara, y yo la quiero sacar a Tamara Pettinato por completo de esto… Ella no es el foco de la situación”.

“Lo más importante es poder entender, o tratar de comprender, cómo un presidente de la nación se convirtió en eso. En eso que supuestamente combatía, porque fue él quien instaló el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el que aprobó el aborto en Argentina y otras leyes más que ampliaron los derechos de tantas mujeres. Pero él hacía eso y después en su casa golpeaba a su mujer”.

“Me imagino la decepción, la tristeza que estamos viviendo muchas personas que confiamos en un proyecto político. Y te surgen preguntas, decís ‘hay gente utiliza todo lo que está sucediendo políticamente’”.

“A mí me produce muchísimo dolor porque siento que en el fondo nosotras seguimos estando en el medio de una lucha y que no les importamos, que vamos a seguir siendo violentadas, que vamos a seguir siendo violadas, que nos van a seguir matando y que hoy todo se utiliza políticamente”.

“Y es importante que las personas que creemos en la ampliación de derechos de las mujeres, que creemos en la lucha, no debemos bajar los brazos. Para nada, no debemos bajar los brazos, no debemos sentirnos amedrentadas”.

