Luego de las tremendas repercusiones que despertó el video que muestra a Tamara Pettinato y el expresidente, Alberto Fernández, muy cómplices, Beto Casella dio que hablar sobre cómo se habrían filtrado dichas imágenes.

“Yo creo que Tamara tiene que explicar esto acá, en la puerta, en algún programa, o con alguna periodista amiga y que elija el programa. Puede decir ‘yo la verdad es que sí lo voté, como mucha gente, me entusiasmé con su gestión y tuve una relación personal’”, comenzó diciendo el conductor sobre su panelista, quien no quiso salir al aire.

“Me parece, creo yo porque no puedo evaluar estas cosas, que no se va a terminar su carrera en los medios por este video, si es que es lo único que hay. Por ahí, aparecen otras cosas. Pero es lo que me parece a mí, yo ni hablé con ella, no le quería poner ningún tipo de presión”, agregó.

La ex primera dama, Fabiola Yañez, denunció por "violencia física y mental" a su exesposo, el expresidente Alberto Fernández. (Foto: AFP - Presidencia - Esteban Collazo)

Y sobre la difusión de este video, cerró: “Aparentemente, me cuentan que el video lo filtra Fabiola porque estaba, dicen, enferma de celos con este chichoneo”.

SE FILTRÓ UN POLÉMICO VIDEO DE TAMARA PETTINATO CON ALBERTO FERNÁNDEZ GRABADO EN PANDEMIA

En la semana en la que Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández por violencia de género se filtró un polémico video grabado en pandemia de Tamara Pettinaro hablando cómodamente con el expresidente en su despacho de la Casa Rosada y en el que ambos se dicen mutuamente “Te amo”.

En LAM mostraron las imágenes que pertenecen al canal LN+ y allí la mediática y el exmandatario se profesan su cariño, amistad y amor en una de las visitas que recibió Fernández en 2020 junto con otros nombres como Florencia Peña y Úrsula Vargues.

El polémico video de Tamara Pettinato brindando con Alberto Fernández. (Foto: Instagram)

En la grabación que está grabada desde un celular mirando el de Alberto Fernández, se ve a la panelista que estuvo nominada al Martín Fierro como Mejor columnista de espectáculos tomando una cerveza y haciendo la “V” clásica del movimiento Justicialista.