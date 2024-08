Sin estar ajena al escándalo que despertó el video de Alberto Fernández con Tamara Pettinato, muy cómplices, en el despacho presidencial años atrás, y que se sumó a las fotos de Fabiola Yáñez golpeada, Mirtha Legrand dio su contundente opinión en La Noche de Mirtha.

Así lo contó Pepe Ochoa en LAM, como adelanto de lo que se verá este sábado a las 22 por eltrece: “Sobre Alberto, Mirtha dijo dos cosas muy contundentes y muy fuertes. Que era un canalla y que no tenía perdón de Dios. Así, al hueso”, comenzó diciendo.

“Obviamente, lo que me cuentan es que no existieron conversaciones, ni discusiones fuertes porque todos opinan lo mismo y piensan muy parecido con respecto a este tema”, agregó, a horas de que salga al aire el ciclo de Mirtha.

Y cerró, contundente: “Lo que sí se habló con Claudio Savoia (uno de los referentes más consultados sobre la denuncia por violencia de género que le hizo Fabiola Yáñez a Alberto Fernández) fue el tema del encubrimiento de Olivos y toda la gente alrededor de Alberto que lo ayudaba con todos los planes que él tenía. Hay que ver el programa para que revelen toda la información”.

LA VERSIÓN DE BETO CASELLA SOBRE EL VIDEO DE TAMARA PETTINATO Y ALBERTO FERNÁNDEZ

Luego de las tremendas repercusiones que despertó el video que muestra a Tamara Pettinato y el expresidente, Alberto Fernández, muy cómplices, Beto Casella dio que hablar sobre cómo se habrían filtrado dichas imágenes.

“Yo creo que Tamara tiene que explicar esto acá, en la puerta, en algún programa, o con alguna periodista amiga y que elija el programa. Puede decir ‘yo la verdad es que sí lo voté, como mucha gente, me entusiasmé con su gestión y tuve una relación personal’”, comenzó diciendo el conductor sobre su panelista, quien no quiso salir al aire.

“Me parece, creo yo porque no puedo evaluar estas cosas, que no se va a terminar su carrera en los medios por este video, si es que es lo único que hay. Por ahí, aparecen otras cosas. Pero es lo que me parece a mí, yo ni hablé con ella, no le quería poner ningún tipo de presión”, agregó.

Y sobre la difusión de este video, cerró: “Aparentemente, me cuentan que el video lo filtra Fabiola porque estaba, dicen, enferma de celos con este chichoneo”.