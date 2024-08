Florencia Peña volvió a estar en el ojo de la tormenta tras la filtración del polémico video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en la Casa Rosada, en tiempos de pandemia.

Furiosa, la actriz salió a defenderse ante una nueva campaña difamatoria y opinó con todo de la denuncia por violencia que Fabiola Yánez le hizo al expresidente de la nación.

“¿Qué te pareció la denuncia de Fabiola Yáñez y las fotos que aparecieron?”, le preguntó el notero de Socios del Espectáculo.

“¡Es un horror! Soy una mujer y estoy en contra de cualquier violencia, más de un hombre hacia una mujer”.

Con contundencia, la artista contestó: “¡Un horror! Soy una mujer y estoy en contra de cualquier violencia, más de un hombre hacia una mujer”.

“No salí a opinar porque me estaban destrozando a mí... Yo lamento mucho lo que está pasando. Me da mucha tristeza como argentina”, aseguró Florencia, indignada.

FLORENCIA PEÑA NEGÓ QUE EXISTA UN NUEVO VIDEO CON ALBERTO FERNÁNDEZ

En plena pandemia, Florencia Peña fue una de las personalidades de la cultura que se reunió con Alberto Fernández para solicitar un protocolo laboral para los artistas, en medio de la crisis sanitaria y de la interrupción del trabajo. Por dicha acción, Flor fue duramente juzgada.

Ahora Peña volvió a ser acusada de haber visitado más de una vez la Casa Rosada, tras el polémico video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández, y salió a dar explicaciones, enojadísima.

“Yo no tengo nada que ver. No me rompan más las pelotas. Yo no le jodo la vida a nadie. Soy una actriz y tengo mucho por delante. No tiene sentido esta mentira atroz que están tejiendo”, dijo en nota con Socios del Espectáculo.

Y aseguró: “No hay video. No hay nada. Yo fui a una reunión, hace tres años, por mis compañeros actores y por mí… Lo que están haciendo es de una misoginia atroz. ¡Harta me tienen! Están mintiendo descaradamente”.