Tras el escándalo de la filtración del video de Tamara Pettinato alcoholizada en el despacho de Alberto Fernández en el despacho de la Casa Rosada. Beto Casella hizo un fuerte descargo por los faltazos de su panelista, pero Edith Hermida salió en su defensa con una revelación.

En Socios del espectáculo encontraron a Edith a la salida de la radio, y le preguntaron sobre el descargo de Beto, sin contar con el duro informe que hizo la producción tras cuatro días sin noticias de Pettinato, que se refugió en Chubut, donde fue fotografiada con su pareja.

Edith Hermida contó que sabía sobre la cercanía entre Tamara Pettinato y Alberto Fernández (Foto: captura eltrece - Instagram/tamarapettinato - NA)

En este sentido, Hermida optó por una actitud diferente y no dudó en defender a Pettinato y opinó sobre el tema. “No es fácil estar en el ojo de la tormenta. Yo estoy del lado de apoyarla”, dijo Edith, que además confesó que la “admira por su trabajo”.

POR QUÉ EDITH HERMIDA DEFENDIÓ A TAMARA PETTINATO Y REVELÓ UN IMPORTANTE SECRETO SOBRE SU VÍNCULO CON LA MEDIÁTICA

“¿De este vínculo con Alberto, lo hablaron o tenías idea?”, le consultó el cronista del ciclo de eltrece. “Si, de amistad. ella me dijo ‘es mi amigo’. Yo sabía que tenía relación con él, no sabía qué tipo de relación”, agregó Edith.

“Ella es así, a mí me dice barbaridades todo el tiempo que si la sacas de contexto puede ser que quede feo, pero es parte de su forma de ser”, dijo Hermida, que también se refirió al polémico contrato de la mediática con el estado bajo la figura de “influencer”.

Una de las imágenes de Tamara Pettinato en el despacho presidencial.

“Recuerdo cuando pasó eso. No fueron 4500 dólares, era un buen ingreso, pero no esa plata. No sé si 500 o 600 mil pesos en ese momento. Ahora es plata, pero en ese momento era más”, dijo, y explicó que esa convocatoria de la Secretaría de comercio “le llegó más por el contacto con el novio, que por otra cosa. Creo, no sé”.

