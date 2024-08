A cuatro días de la filtración mediática del video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en la Casa Rosada, la panelista rompió el silencio y Ángel de Brito se indignó con su descargo.

La hija de Roberto Pettinato aseguró que sus encuentros con el expresidente de la nación fueron por motivos laborales y que no se benefició de su relación personal con el entonces mandatario.

Mirando a cámara en LAM, el conductor cuestionó durísimo a Tamara, más allá de sostener que el principal culpable de cometer actos indecorosos fue Alberto Fernández.

ÁNGEL DE BRITO OPINÓ DE LAS VISITAS DE TAMARA PETTINATO A ALBERTO FERNÁNDEZ EN LA CASA ROSADA

“Le hizo una entrevista por las relaciones diplomáticas chinas. El documental se hizo como cualquier documental y hablaba de los 50 años de las relaciones entre Argentina y China. La relación comercial. Después vino la birra, le ‘te amo’ y ‘decime cosas lindas’”, dijo el conductor de LAM.

Serio, continuó: “Tamara fue (a la Casas Rosada) a hacer las entrevistas con Alberto y con otros políticos. A Tamara no se la ve en el documental. Eso es habitual, pero no sabíamos que Tamara era documentalista. Es una nueva carrera que está arrancando”.

Atenta a las palabras del conductor, Yanina Latorre le retrucó: “Pero si vos contratás a Tamara Pettinato, lo lógico es que Tamara aparezca”.

Y De Brito le contestó ninguneando sin filtros a Pettinato: “No, porque no es nadie Tamara Pettinato. ¡Imaginate en China! No importa acá, ¿va a importar en China?”.

ÁNGEL DE BRITO, INDIGANDO CON TAMARA PETTINATO POR CUETSIONAR A LOS PERIODISTAS

En ese marco, el panelista Fefe Bongiorno hizo foco en una parte del descargo de Tamara, y terminó de indignar a De Brito.

“En el comunicado, Tamara dice ‘bajo ningún aspecto cobré el importe que están haciendo circular en los medios de comunicación con absoluta liviandad’”, leyó Fefe.

Totalmente enojado, Ángel arremetió: “Más allá del documental y del evento de Los precios cuidados, yo le digo a Tamara que ella es la primera en hablar con liviandad. No puede calificar el trabajo de los periodistas, porque estén hablando de ella, porque ella se la pasó años sin ser nada más que la hija de Roberto Pettinato, hablando con liviandad, por ser suave, de todo el mundo”.

“¿Con qué cara puede calificar cómo hablan los demás de ella? Cuando ella está en el medio de un escándalo en el que ella sola se metió. Nadie la obligó a ir a chupar cerveza con Alberto en el despacho. Eso es indecoroso, como mínimo”, aseveró.

“Ni nadie la obligó a ir tres veces, en pandemia, a la quita de Olivos cuando la gente se moría, cuando la gente no podía despedir a sus familiares, cuando la gente no podía ver a sus familiares: a los nietos que nacían, a los abuelos que morían, a los hermanos que morían, etcétera, etcétera”, agregó Ángel.

Y continuó recordando la dolorosa etapa de la pandemia en la Argentina: “Sino que le vaya a preguntar a Jony Viale, que no puedo despedirse correctamente de su padre. A Recondo, que no pudo velar a su padre. Mirtha Legrand no pudo despedir a su hermana”.

Cerrando el tema, Ángel de Brito apuntó: “Entiendo que el primero (en tener la culpa) es Alberto. Está arriba de la pirámide, Alberto culpable de todo”.

