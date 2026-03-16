Un momento clave se vivió en el juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de Melchor Rodrigo. Durante la jornada de alegatos, la querella solicitó una condena de 15 años de prisión para el hijo de Roberto Pettinato.

La información fue revelada en vivo por el periodista policial Mauro Zeta en el programa Lape Club Social, donde detalló el pedido realizado por la representación de la familia de la víctima: “Acaba de pedir la querella 15 años de prisión para Felipe Pettinato”, anunció el periodista al aire.

Según explicó, el planteo fue realizado durante el alegato del abogado querellante: “En su alegato, el doctor Drago solicitó 15 años. Recuerden que la escala era de 8 a 20”, precisó.

Foto: Captura (América)

Zeta también contó cuáles fueron los argumentos que utilizó la querella para pedir una pena elevada dentro del rango previsto: “Tomó como agravante que tenía una causa, una condena por un abuso sexual”, detalló.

Además, señaló otro punto que fue mencionado durante la exposición en el tribunal: “También tomó como agravante que tiene estudios primarios y secundarios”, agregó.

El joven era amigo de Felipe Pettinato. (Foto: melchorrodrigo.com)

Según relató el especialista en policiales, la postura de la querella fue contundente respecto a la responsabilidad de Pettinato en el hecho: “Para la querella no hay dudas de que Felipe Pettinato prendió fuego el departamento, causó la muerte de Melchor Rodrigo, salió ileso, no pidió ayuda e hizo un acting”, sostuvo.

Mientras el proceso avanza hacia su etapa final, ya se conocen los próximos pasos del juicio: “El lunes que viene no hay audiencia. En quince días va a alegar el fiscal”, concluyó Zeta.

Mauro Szeta: “Acaba de pedir la querella 15 años de prisión para Felipe Pettinato”.

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QUÉ DIJO TAMARA PETTINATO TRAS LA CONDENA DE SU HERMANO FELIPE POR ABUSO SEXUAL A UNA MENOR

Felipe Pettinato fue condenado a una pena de 9 meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple a una menor de 15 años en ese entonces y su hermana Tamara fue consultada al respecto por la prensa este viernes.

“¿Qué tenés para decir de la sentencia de tu hermano?” , le preguntaron a la panelista, quien contestó tajante: “Hoy no voy a hablar ni voy a contar nada, no tengo nada para decir del tema de mi hermano, no me interesa, él está bien”.

“Nosotros estamos bien, por supuesto que hablamos en familia. Es algo que no es de ahora, ya está”, cerró, ya que Felipe fue sentenciado por el hecho que ocurrió el 8 de marzo de 2018 en Olivos, en la casa de su excuñada.