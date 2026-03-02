Este lunes se desarrolló la segunda audiencia del juicio contra Felipe Pettinato, acusado de haber provocado el incendio en su departamento de Palermo que terminó con la muerte del médico neurólogo Melchor Rodrigo en mayo de 2022.

El proceso judicial se lleva adelante de manera virtual ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 de la Capital Federal, donde durante la jornada prestaron declaración vecinos del edificio, bomberos y médicos legistas que participaron en el operativo tras el siniestro.

LOS VECINOS RELATARON EL MOMENTO DEL INCENDIO

Uno de los primeros testigos fue un vecino del piso 21, quien describió cómo vivió el inicio del fuego. Según su testimonio, todo ocurrió de noche cuando una fuerte explosión lo despertó.

“Escuché una explosión y vi una lengua de fuego bajando por la ventana”, contó. Minutos después, aseguró haber oído un grito desgarrador que lo llevó a salir de su departamento y subir al piso superior, donde ya se registraba una gran cantidad de humo.

“Ahí escuché un grito desgarrador. Salí del departamento y subí al piso de arriba donde estaba el fuego. Cuando subo me encuentro con dos personas jóvenes queriendo ingresar al departamento y mucho humo saliendo”, explicó.

Felipe Pettinato decidió no declarar en el juicio. (Foto: TN).

El mismo testigo explicó que fue quien bajó al subsuelo para cortar el suministro de luz y gas del edificio, y que luego fue convocado por la policía para ingresar al departamento. Allí, confirmó la presencia del cuerpo sin vida de la víctima. “Era muy impactante verlo ahí. Estaba como sentado”, recordó.

CÓMO ENCONTRARON A FELIPE PETTINATO TRAS EL FUEGO

Otra vecina que conocía al imputado declaró que lo vio en estado de shock mientras pedía asistencia para su amigo.

“No sabía si estaba en un brote o qué. Lo tomé de los hombros para tranquilizarlo. Pedía que ayudemos a su amigo”, relató.

Un tercer vecino, que se encontraba en el piso inferior al momento del incendio, aseguró que escuchó gritos y que inicialmente pensó que se trataba de un robo. Al subir, se encontró con Pettinato solicitando ayuda desesperadamente.

“Estaba muy alterado. Me empujaba hacia el departamento. Intenté usar la manguera del edificio, pero no funcionaba. Después ingresaron los bomberos”, indicó.

Un bombero que intervino en el operativo también brindó su testimonio y señaló que el fuego se desarrollaba de manera violenta en todo el ambiente, mientras Pettinato permanecía afuera solicitando que rescataran a su amigo.

EL INFORME MÉDICO Y LA ACUSACIÓN

Durante la audiencia también declaró un médico legista que ingresó al lugar tras el incendio. El especialista describió un escenario completamente destruido por las llamas y sostuvo que el cuerpo de Rodrigo evidenciaba un estado de indefensión al momento del hecho.

La acusación sostiene que el fuego fue iniciado de manera intencional dentro del departamento ubicado sobre la calle Aguilar al 2300, mientras la víctima dormía en un sillón, sin posibilidad de reaccionar. Como consecuencia, el neurólogo sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo que derivaron en su fallecimiento.

Felipe Pettinato y Melchor Rodrigo. Foto: web

Por este hecho, Pettinato está imputado como presunto autor del delito de estrago doloso seguido de muerte, una figura que contempla penas de entre 8 y 20 años de prisión.

La próxima audiencia está prevista para el lunes 9 de marzo, cuando continuarán las declaraciones de nuevos testigos.