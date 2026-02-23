El testimonio de una vecina de Felipe Pettinato podría ser clave para definir la sentencia en el juicio por la muerte de Melchor Rodrigo en un incendio, sucedida en mayo de 2022.

“Lo favorece a Felipe en cuanto a la reacción”, resumió Mauro Szeta sobre la declaración de la mujer que estaba en el departamento contiguo al del hijo de Roberto Pettinato, en la trágica noche del incendio en el departamento F del piso 22 de un edificio de Belgrano.

Hecho crucial, ya que la madre del neurólogo se preguntó en la audiencia entre llantos de dolor sobre Pettinato: “¿Por qué no lo sacó? ¿Por qué no lo asistió? ¿Por qué no intentó salvarlo?“.

Felipe Pettinato decidió no declarar en el juicio. (Foto: TN).

Ante lo cual, el periodista de Lape Club Social aclaró en base al expediente: “La vecina dice que Felipe sí se interesó por Melchor mientras se estaba incendiando el departamento. Estaba al lado. Lo escuchó. Fue la primera persona que se cruzó con él”.

Qué declaró la vecina de Felipe Pettinato

En su declaración testimonial, Erica Patricia Isabel Urueña aseguró: “Ese mismo día yo me dormí alrededor de las diez de la noche. Me fui a dormir. Cerca de las 23, escuché toques muy fuertes a mi puerta y era Felipe. Estaba muy alterado. Me lo volví a cruzar abajo. Cuando yo abrí mi puerta, él estaba de rodillas o sentado, pedía por ayuda”.

El ruego de Pettinato a su vecina al momento de la agonía de Rodrigo: “Se está incendiando mi departamento, hay un amigo adentro”.

Imputado por el delito de estrago doloso seguido de muerte, con penas de entre 8 y 20 años, con este testimonio Felipe Pettinato podría salir beneficiado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°14, que juzga la circunstancias de la muerte de Melchor Rodrigo.