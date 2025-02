Felipe Pettinato fue condenado a una pena de 9 meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple a una menor de 15 años en ese entonces y su hermana Tamara fue consultada al respecto por la prensa este viernes.

“¿Qué tenés para decir de la sentencia de tu hermano?” , le preguntaron a la panelista, quien contestó tajante: “Hoy no voy a hablar ni voy a contar nada, no tengo nada para decir del tema de mi hermano, no me interesa, él está bien”.

Tamara Pettinato habló tras la condena de su hermano Felipe (foto: captura de eltrece).

“Nosotros estamos bien, por supuesto que hablamos en familia. Es algo que no es de ahora, ya está”, dijo ya que Felipe fue sentenciado por el hecho que ocurrió el 8 de marzo de 2018 en Olivos, en la casa de su excuñada.

¿QUÉ DICE LA RESOLUCIÓN QUE CONDENA A FELIPE PETTINTO?

La resolución, firmada por los jueces Carlos Blanco, Gustavo Herbel y Ernesto Maañon, rechazó los recursos de la defensa. Señalaron que “el testimonio de la víctima resulto fiable, contundente, preciso; no resultó un hecho aislado”.

“Confirmamos la sentencia impugnada mediante la cual el Magistrado interviniente dictó veredicto condenatorio respecto de Felipe Juan Pettinato, a quien le impuso una pena de nueve meses de prisión, de ejecución condicional, con costas en orden del delito de abuso sexual simple que fuera perpetrado el 8 de marzo de 2018 en la localidad de Olivos”, sentenciaron.

