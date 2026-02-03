La versión de que Roberto Pettinato habría cometido una doble traición hacia Charly García explotó a raíz de la información de Fernanda Iglesias, y luego de una semana el saxofonista rompió el silencio con una estridente omisión.

“Quiero decirle solo una cosa para evitar más malos entendidos generados por la panelista resentida, que miente hasta la verdadera historia de nuestra relación”, arrancó Pettinato dándo a entender que tuvo una relación consensuada Iglesias, dado que ella lo había acusado de acoso cuando compartían Duro de Domar en eltrece hace casi 20 años.

Luego se refirió a la situación financiera de Charly y los manejos que Mercedes Iñigo, la expareja del ex Sui Generis, habría hecho: “Si falta dinero yo no tengo nada que decir”.

Charly García cumplió años (Foto: Movilpress).

“Yo pagué mi disco con mi plata y la de mi compañero de Nueva York, en donde los hicimos justamente como decíamos, con el propio Charly, porque son cien veces más baratos que lo que se te cobra en una compañía acá, que son los que te roban realmente”, aclaró cómo produjo Pettinato Plays García en su descargo enviado a Pablo Layús.

De qué no quiso hablar Pettinato

Más allá de negar haber estafado a Charly García, lo que Roberto Pettinato no especificó es si tuvo un romance con Mecha a espaldas de Charly, algo que hasta Julieta Ortega dio por cierto por la cercanía de su familia con el astro musical.

Charly García y Roberto Pettinato. (Foto: IG)

“No voy a vivir bajo la dictadura del falso tribunal mediático ridículo”, insistió.

“Ahora hay derechos para todos. Y ahora comienza la era del final de la difamación. ¿Se entiende lo que digo? Y espero que se entienda. Si no se entiende, bueno, pues será la costumbre de los tiempos que vivimos”, concluyó desafiante Roberto Pettinato.