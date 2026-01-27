La reaparición de Charly García (74) el fin de semana en Punta del Este para disfrutar de un recital de León Gieco puso en evidencia que el ídolo ya no está en pareja con Mercedes Iñigo (37), y Fernanda Iglesias además reveló la trama secreta de la doble traición de Roberto Pettinato (70) al ex Sui Generis.

“Pettinato quiere hacer un disco homenaje a Charly García, Pettinato Plays García. Entonces se contactó con Mecha, que era la novia de Charly”, arrancó la panelista de Puro Show.

En ese punto, la periodista aclaró que en 2020: “Intentó seducirla, Mecha se enamoró de Pettinato y empezó a tener una relación con él”.

Charly García cumplió años (Foto: Movilpress).

La primera traición es que ese vínculo de Roberto con Mecha fue cuando ella seguía “estando con Charly”.

Charly García y Mecha Iñigo.

“Pettinato hace el disco en homenaje a García mientras salía con su novia”, exclamó Iglesias.

La segunda traición de Pettinato a Charly

“Y no solo eso. Pettinato le pidió plata a Mecha prometiendo devolverla, que ella le sacó a Charly. Que todavía no sé si la devolvió”.

Mercedes Iñigo, la novia de Charly García, también estuvo allí. (Foto: Jennifer Rubio)

“Hizo un disco financiado por Charly García y mientras él estaba con su novia”, resumió Iglesias.

“La gente del rock lo sabe. Y sabe cómo Petinato hizo sufrir a Mecha, la novia de Charly García. Lloraba Mecha. Bajó muchísimo su autoestima. Llegó a estar internada mucho tiempo en la misma clínica que está internado Martín Ortega”.

Charly García y Roberto Pettinato. (Foto: IG)

“Esto socavó muchísimo la personalidad de Mecha, se terminó separando de Charly. No vive más Mecha con Charly en el departamento”, siguió.

Al final, Angie Balbiani fue más allá y describió hasta qué punto Mecha Iñigo, que estuvo al lado de Charly García desde sus 18 años hasta hace poco tiempo, habría sido manipulada por Roberto Pettinato en su rol de apoderada del ex Sui Generis: “Habría transferencias hechas a los hijos de Pettinato, por pedido de Roberto, desde la cuenta de Charly”.