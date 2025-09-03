El día después de que en LAM contaran que Roberto Pettinato estaba de novio con una exmodelo, llamada Jimena Herrera, Pablo Layus encontró a los enamorados en calle Corrientes y les hizo una inesperada nota.
“Te presento a mi novia. Vos tenés un orto para hacer notas que no se puede creer”, le dijo el conductor al notero de Intrusos, con una sonrisa de oreja a oreja, de la mano de Herrera.
Aprovechando el casual encuentro, Layus indagó sobre el comienzo de la relación y los dos dieron pícaros detalles: “Estamos juntos hace dos meses, creo. Ya conozco a su familia”.
En la misma sintonía, Pettinato agregó: “Estoy súper en pareja. Estoy muy contento y enamorado”.
CÓMO COMENZÓ LA RELACIÓN DE ROBERTO PETTINATO Y JIMENA HERRERA
“Yo encaré”, dijo Jimena, con contundencia. Y Roberto amplió con humor: “Me puso ‘hola, bombón’ en Instagram. Yo pensé que se había confundido”.
“Según ella, nos habíamos visto antes dos veces... Después salimos a comer, pero no llegamos al plato principal. Nos fuimos a casa”, reveló Pettinato.
A dos meses del inicio del romance, el conductor apuntó: “Hoy estuvimos hablando de la convivencia. Esto va muy rápido”.
Ante la buena onda de los tortolitos, Layus les dijo: “¿Podemos cerrar la nota con un beso?”. Y ambos asintieron con ganas: Roberto y Jimena se pusieron a chapar como dos adolescentes.
