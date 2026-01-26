Roberto Pettinato volvió a hacer de las suyas. En una nota con Puro Show, el conductor fue consultado por el revuelo mediático que rodeó la separación de Homero Pettinato y Sofía “La Reini” Gonet, y respondió con su clásico sarcasmo, dejando varias perlitas que rápidamente llamaron la atención.

Indagado por el rol de la familia en los escándalos mediáticos, Roberto no se guardó nada y arrancó con una definición tan honesta como irónica: “Mi familia es muy especial porque es una familia muy escandalosa”.

Acto seguido, se refirió directamente al tema que lo puso en el centro de la consulta: “(Después del escándalo por la separación) pudimos seguir comiendo”, atinó a decir, desdramatizando el tema.

Asimismo, a la hora de opinar de su exnuera, Roberto fue picante: “La conocí, cenamos todos juntos. Ella me pareció una muy buena filmadora porque filmó toda la cena”, expresó. Y cerró: “Me obligó a comer con la boca cerrada un montón de tiempo, cosa que no hago”.

¿SE OLVIDÓ DE HOMERO PETTINATO? LA FOTO DE LA REINI CON UN FAMOSO STREAMER QUE DESPERTÓ RUMORES DE ROMANCE

Las redes sociales volvieron a hacer de las suyas y esta vez la protagonista es Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”. La influencer y expareja de Homero Pettinato sorprendió a sus seguidores al compartir una foto muy acaramelada junto a un famoso streamer, lo que encendió de inmediato los rumores de romance: ¿qué pasa con Mernuel?

En la imagen, que La Reini publicó en sus historias de Instagram, se los ve muy pegados, posando para una selfie, con gestos cómplices y miradas que no pasaron desapercibidas.

Él, con gorra negra, cadena plateada y look urbano; ella, impecable y sensual, apoyada sobre su hombro. Un detalle no menor: la historia fue replicada por el propio streamer en su cuenta, sumando más leña al fuego.

Como si fuera poco, la foto apareció acompañada por un emoji de corazón, un clásico guiño que en el mundo virtual suele decir más de lo que parece. ¿Simple amistad o algo más?

La publicación no tardó en generar revuelo entre los seguidores, que rápidamente se preguntaron: ¿La Reini ya dio vuelta la página y dejó atrás su relación con Homero Pettinato? Si bien ninguno de los protagonistas confirmó el romance, el ida y vuelta en redes y la cercanía que muestra la imagen alimentaron todo tipo de especulaciones.

¿Qué pasa entre La Reini y Mernuel?