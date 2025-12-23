A diez días de estallar en redes sociales contra Homero Pettinato, Sofía “La Reini” Gonet tomó una contundente decisión y la comunicó a través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram.

“Hola a todos, he decidido tomarme un tiempo para sanar, para mí, para enfocarme en mi bienestar”, escribió la influencer y actual participante de MasterChef Celebrity.

Y agregó: “Necesito desconectar un tiempo y volveré cuando me sienta lista”.

La Reini, tras el escándalo con Homero Pettinato

POR QUÉ LA REINI TOMÓ ESTA DETERMINACIÓN

El anuncio llega luego de la fuerte polémica que protagonizó Gonet, cuando realizó una catarsis pública tras enterarse de un rumor que indicaba que Homero Pettinato habría estado a los besos con otra mujer durante un recital.

En medio de la furia, La Reini filtró chats privados de WhatsApp en los que el intercambio con su ex pareja mostraba un clima de extrema agresión y malos tratos. En esos mensajes, la influencer acusó a Pettinato de violento, adicto, vago, mentiroso y sucio, entre otros calificativos.

Por su parte, Homero también difundió conversaciones privadas para defenderse del escándalo.

El conflicto escaló rápidamente y tuvo consecuencias laborales: el hijo de Roberto Pettinato terminó renunciando a Sería Increíble, el programa de streaming de Olga del que formaba parte y en el que había logrado un notable éxito.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.