Louis Tomlinson confirmó su regreso a la Argentina con un esperado show en el Movistar Arena. El artista británico se presentará el próximo 2 de abril de 2027 como parte de su nueva gira internacional “How Did We Get Here? World Tour”.

El ex One Direction volverá a encontrarse con sus fanáticos argentinos en una noche que promete repasar sus grandes éxitos y las canciones de su más reciente álbum, How Did I Get Here?.

Cuándo es el show de Louis Tomlinson en Argentina

El concierto de Louis Tomlinson en Buenos Aires será el jueves 2 de abril de 2027 en el Movistar Arena, con producción de DF Entertainment y Move Concerts.

Louis Tomlinson llegará nuevamente al país para presentar su último disco de estudio, "How Did I Get Here?"

El cantante ya había visitado el país con presentaciones memorables en el Estadio José Amalfitani en 2024 y en el Movistar Arena en 2022.

Entradas Louis Tomlinson en el Movistar Arena

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de Movistar Arena Argentina.

Preventa Banco Patagonia Visa

Lunes 19 de mayo de 2026 a las 10:00

10% de descuento con tarjeta de débito

Hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito

Venta general

Martes 20 de mayo de 2026 a las 10:00

Todos los medios de pago

Precios de las entradas para Louis Tomlinson 2027

Precios Louis Tomlinson en Movistar Arena

Campo delantero: $190.000 + service charge

Campo trasero: $95.000 + service charge

Platea baja 1: $230.000 + service charge

Platea baja 2: $220.000 + service charge

Platea baja 3: $175.000 + service charge

Platea alta 1: $125.000 + service charge

Platea alta 2: $85.000 + service charge

Louis Tomlinson y su nueva gira mundial

Con más de 4 mil millones de reproducciones en plataformas digitales y un récord Guinness por la mayor cantidad de entradas vendidas para un livestream de un artista masculino solista, Louis Tomlinson continúa afianzando su carrera internacional.

La gira “How Did We Get Here?” ya agotó funciones en Europa y Norteamérica y ahora desembarcará en Sudamérica, con Buenos Aires como una de las paradas más importantes por el fuerte vínculo del cantante con el público argentino.