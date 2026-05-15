Natalie Pérez es la nueva protagonista de Las cosas maravillosas, la exitosa obra que celebra su cuarto aniversario con una nueva temporada en el Multiteatro.

Bajo la dirección de Mey Scápola, la obra regresará a partir del 3 de junio de 2026, con funciones todos los miércoles a las 20 horas.

La dramaturgia es de Duncan Macmillan y Jonny Donahoe. Traducción y versión: Pablo Gershanik.

De qué trata Las cosas maravillosas

“Las cosas maravillosas” es una propuesta teatral íntima y conmovedora que invita al público a participar activamente en el relato.

La historia parte de una sencilla pero poderosa premisa: elaborar una lista de todas las cosas maravillosas que existen en el mundo y que hacen que la vida valga la pena. Con humor, emoción y sensibilidad, la obra construye una mirada luminosa sobre la vida y rescata el valor de los pequeños momentos cotidianos.

Natalie Pérez vuelve a la obra en una nueva temporada

Natalie Pérez

En esta nueva edición, Natalie Pérez retoma el formato original de la puesta, con el público y la protagonista compartiendo el escenario para narrar juntos esta historia profundamente emotiva.

Será la primera vez que una actriz vuelva a asumir el rol de narradora luego del éxito de las distintas versiones que agotaron localidades en sus anteriores temporadas.

Un fenómeno teatral en Argentina

“Las cosas maravillosas” se estrenó en 2022 con Peter Lanzani como narrador, bajo la dirección de Dalia Elnecavé.

Desde entonces, la obra contó con destacadas figuras como Lali González, Franco Masini, Andy Kusnetzoff, Cande Vetrano, Fer Dente y Sofi Morandi, entre otros.

Además de su éxito en Buenos Aires, la propuesta recorrió distintas ciudades de Argentina y países limítrofes.

Entradas para Las cosas maravillosas

Las entradas ya están disponibles a través de Plateanet.

Funciones

Desde el 3 de junio de 2026

Miércoles a las 20:00

Teatro