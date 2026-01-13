Luego de haber dado una nota en Cortá por Lozano, el programa que conduce Vero Lozano por Telefe, Sofía Gonet -más conocida como “La Reini”- explotó en las redes sociales.

La influencer y exparticipante de MasterChef Celebrity subió un video a TikTok donde apuntó con todo contra el ciclo: “La consigna era hablar de MasterChef. Yo tenía mis dudas de ir porque nunca doy notas, nunca voy a programas”, comenzó diciendo.

Pero apenas se sentó, la charla tomó otro rumbo. Y ahí empezó la incomodidad: “Entro, me siento y ya me arrancan a preguntar por mi ex. Estamos en contacto cero, entonces cualquier cosa que me traigan de él es como romper eso”, relató, en referencia a su ex, Homero Pettinato.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sofiagonet)

“Vero dice ‘ahora sí vamos a ver el gran informe de todo el paso de La Reini por MasterChef’. Chicos, no hubo ni un solo clip de MasterChef. Eran todos los canales diciéndome ‘loca’, ‘psiquiátrica’, ‘que me tenían que internar’”, denunció, visiblemente molesta.

“Me sentí superhumillada, como si me hubiesen clavado un puñal en la espalda. Supuestamente me tenían que cuidar. El canal no me cuidó. Cuando me estaba yendo me cae la ficha, llamo a mi representante y empiezo a los gritos por los pasillos”, confesó. Y cerró: “Después, me subí al auto y me empecé a reír de toda la situación”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sofiagonet)

FUERTE DENUNCIA CONTRA SOFÍA GONET POR TOMAR SOL COMO DIOS LA TRAJO AL MUNDO: LA IMPACTANTE FOTO

Un nuevo escándalo sacude al mundo del espectáculo y las redes sociales. Sofía Gonet -más conocida como “La Reini”- quedó en el centro de la polémica luego de que se conociera que recibió una carta documento por tomar sol completamente desnuda en una propiedad privada.

La bomba la hizo pública Pochi, panelista de Puro Show, quien compartió en sus historias de Instagram la imagen del documento legal que ya circula por todos lados, junto a la imagen de la polémica que había comertido Fede Flowers en su cuenta de Instagram.

En la historia que subió, Pochi lanzó una pregunta que desató el debate: “¿Carta documento para La Reini por tomar sol en bolas en una propiedad privada?”, escribió sobre la foto del escrito judicial, dejando en claro que la situación ya había pasado del chisme al terreno legal.

Foto: Captura de Instagram Stories (@pochidegossipeame) Por: Fabiana Lopez

Según se puede leer en el documento, el hecho habría ocurrido en una finca ubicada en San Fernando, donde La Reini habría sido vista “total y absolutamente desnuda” en un espacio que no era de su propiedad. La carta documento detalla que su comportamiento fue considerado “inapropiado y lesivo para la moral y las buenas costumbres”, lo que motivó la intimación formal.

El texto, además, exige que la influencer se abstenga de repetir ese tipo de conductas y deja constancia de que los denunciantes se reservan el derecho de iniciar acciones legales si vuelve a suceder algo similar.

Para sumar más leña al fuego, Pochi también compartió una imagen donde se ve a La Reini recostada en una reposera, al sol, completamente desnuda, lo que confirmaría el motivo de la denuncia y explicaría por qué la situación escaló a una instancia judicial.

