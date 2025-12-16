El escándalo entre Sofía Gonet y Homero Pettinato sigue sumando capítulos inesperados. Esta vez, fue Yanina Latorre quien aportó detalles explosivos sobre el estado anímico de la influencer, justo después de los polémicos chats que ambos hicieron públicos.

El lunes 15, Yanina coincidió con Sofía en las grabaciones de MasterChef Celebrity y no dudó en preguntarle cómo estaba atravesando el momento. “La vi bien, me dijo que no estaba arrepentida de nada, que lo volvería a hacer”, relató la conductora.

Sin embargo, la calma duró poco. Según contó Latorre, en medio de la grabación, Sofía se quebró y tuvo que abandonar el set entre lágrimas. “Después, en el medio de la grabación se puso a llorar, tuvo que abandonar la grabación y volvió”, detalló Yanina.

La palabra de Homero Pettinato en nota con Intrusos. (Captura de América TV)

QUÉ DIJO YANINA LATORRE SOBRE LA REINI

La panelista también opinó sobre el futuro de la pareja: “Chicos, es raro. Yo creo que van a volver”, lanzó, dejando abierta la puerta a una posible reconciliación.

Yanina Latorre, nueva figura de MasterChef Celebrity. Foto: Captura (América)

Latorre fue por más y le preguntó a Gonet si seguía en contacto con Homero. La respuesta fue contundente: “Sí, sí… nos reímos de los memes”.

Según Yanina, la pareja seguía de novios a escondidas, a pesar de las advertencias de sus amigos y familiares. “Como saben que es tóxico y su entorno no se lo aconseja, se ven a escondidas, y parece que él la cag…”, remarcó en Intrusos.

Para Yanina, la polémica podría afectar más a Pettinato que a Gonet. “No creo, ella tiene un personaje controversial, que va y viene. A él le puede jugar más en contra”, cerró la conductora.