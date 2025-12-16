Ángel de Brito fue uno de los ganadores en los Martín Fierro de Streaming y, tras asistir a la ceremonia, no dudó en dar su opinión sin filtros.

El conductor de LAM fue lapidario con Sofía “La Reini” Gonet, una de las influencers a cargo de la alfombra roja, luego de un comentario que generó fuerte polémica por su alusión a la sexualidad de Diego Poggi y a la moda.

“La alfombra roja fue patética. No pueden poner a cualquiera a cargo de una transmisión tan importante”, dijo Ángel en LAM.

Y apuntó con todo a Sofía Gonet: “Esta chica La Reini, más allá de su escándalo personal con Homero, le falla el cerebro”.

“La estupidez de plantear si sos gay o mujer te gusta la moda. Nunca vi algo tan ignorante. Es una piba de 20 años”, concluyó De Brito ganador en los Martín Fierro de Streaming con Ángel responde, en Actualidad.

El comentario de La Reini a Diego Poggi en los Martín Fierro que generó polémica. Imágenes de Telefe.

LA REINI LE HIZO PASAR UN INCÓMODO MOMENTO A DIEGO POGGI EN VIVO

La Reini: -¿Les gusta lookearse?

Diego Poggi: -Me embola.

La Reini: -Es más una cosa de las chicas y de los gays el tema de los looks.

Diego Poggi: -Yo soy, pero trucho, no me sale.

La Reini: -¿Vos sos gay?

Diego Poggi: -Depende el día...

La Reini: -¿Sos bisexual? No sabía. ¿Y cómo que no te gusta la moda si sos gay?

