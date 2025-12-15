Un momento incómodo en la previa de los Martín Fierro de Streaming 2025 terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales. Sofía “La Reini” Gonet quedó envuelta en una fuerte controversia tras una charla informal con Diego Poggi en plena alfombra roja, que desató indignación y críticas por sus comentarios.

Todo ocurrió mientras la influencer, en su rol de anfitriona, conversaba con el periodista sobre su look. En ese contexto, lanzó una frase que marcó el inicio del conflicto: “Es que es más de chicas y de gays el tema de los looks”. La reacción de Poggi fue tomárselo con humor y responder entre risas: “Yo soy… pero no. Soy trucho, no me sale”.

Lejos de frenar ahí, La Reini avanzó aún más. Se acercó, lo tomó de la mano y preguntó sin filtros: “¿Vos sos gay?”. El periodista intentó bajar la tensión con ironía: “Depende el día”, dijo, aunque la influencer volvió a insistir con otra consulta que incomodó a muchos: “¿Pero sos bisexual?”. Diego, sorprendido, cerró el intercambio con un comentario descontracturado: “No, no, hago lo que puedo”.

CRÉDITO: X

LA REACCIÓN DE POGGI

Sin embargo, el episodio no terminó ahí. Al asumir —para ella— la homosexualidad de Diego Poggi, Sofía lanzó una frase que encendió definitivamente la polémica: “No sabía, me muero, pero ¿cómo que no te gusta la moda si sos gay?”. Con paciencia, el periodista respondió: “Sí, pero tampoco me gusta el fútbol”, dejando en evidencia el estereotipo detrás de la pregunta.

En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron. Usuarios y referentes criticaron con dureza a Sofía “La Reini” Gonet, señalando que sus preguntas fueron desubicadas, prejuiciosas y cargadas de estereotipos, y reabrieron el debate sobre los límites del humor, la exposición pública y la diversidad en eventos mediáticos.