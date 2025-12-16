Al día siguiente de ganar el Martín Fierro a Programa Revelación, Paula Chaves coronó la emisión de Tapados de laburo con una inesperada anécdota que rápidamente se volvió viral.

La conductora y modelo contó que, a los 41 años, se enteró de que tiene dos costillas menos, y las acotaciones de sus compañeros hicieron el momento aún más desopilante.

Paula Chaves: "Tengo dos costillas menos" (captura de Olga)

El insólito descubrimiento de Paula Chaves a los 41 años

Paula Chaves: -¡No saben lo que descubrí! Me fui a hacer un estudio y la chica me dice: “¿Cuándo te sacaste las costillas?”. Y yo le respondí: “¿Qué?”. No sabía qué contestarle. Entonces me dice: “Tenés dos costillas menos que todo el mundo”.

Nacho Elizalde: -Como Thalía.

Paula Chaves: -Ahí me empecé a asustar. Enseguida pensé una catástrofe. Mi cabeza decía: “Le tengo que explicar que no me saqué dos costillas como Thalía para tener más cintura, porque va a pensar que soy una hueca”. Y, por otro lado, pensaba: “¿Será grave tener dos costillas menos?”.

Valen Rizzuti: -Y por otro lado: “¡Qué divina!”.

Luli González: -Nació modelo.

Nacho Elizalde: -¡Qué flaca!

Paula Chaves: -Tengo dos costillas menos. Me asusté y ella me dijo que me quedara tranquila, que no es grave. Pero, ¿cómo me vengo a enterar a los 41 años de que tengo dos costillas menos que el resto de los mortales?

