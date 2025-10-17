Paula Chaves habló con total sinceridad sobre la experiencia de dar a luz y compartió su visión más íntima del parto en Tapados de laburo, stream de Olga.
La conductora y mamá de Olivia, Baltazar y Filipa, fruto de su amor con Pedro Alfonso, describió cómo se sintió en los momentos más importantes de su vida y sorprendió a todos con su relato.
POR QUÉ PAULA CHAVES DIJO QUE PERDIÓ LA DIGNIDAD PARIENDO
“Perdí la dignidad pariendo. Es polémico lo que voy a decir. Entré a la sala de parto gateando, con el camisón de costado y abierto, totalmente desprendida de todo”, dijo Paula, con completa honestidad.
Y explicó que, en ese instante, se liberó de toda preocupación externa, vinculada a pudores o juzgamientos: “Siento que ahí uno deja de lado muchas cosas. Era el momento más lindo de mi vida y me despejé de todo lo que el mundo pueda pensar de mí”.
Con tono reflexivo, Paula Chaves completó su relato: “Me enfoqué y perdí esa dignidad que hace que uno esté todo el tiempo enaltecido”.
