Paula Chaves sorprendió en redes sociales con un emotivo saludo de cumpleaños para su hijo Baltazar, fruto de su relación con Pedro Alfonso.

La conductora compartió un carrusel de fotos familiares donde se los ve juntos y felices, y acompañó las imágenes con unas dulces palabras dedicadas a su pequeño.

Paula Chaves celebró el cumpleaños de su hijo Baltazar con un tierno mensaje. Crédito: Instagram

EL MENSAJE DE PAULA CHAVES A SU HIJO

“Feliz vida Balta. Sos increíblemente espectacular! 9 años siendo mi abrojo… Vas a cumplir 20 y vas a seguir siendo mi bebé! TE AMAMOS BEBU”, escribió Paula, reflejando el gran amor que siente por su hijo.

El posteo rápidamente se llenó de comentarios y likes de sus seguidores, quienes destacaron la ternura del mensaje y enviaron saludos al cumpleañero. Baltazar, el segundo hijo de la pareja, recibió un homenaje que reafirma el fuerte vínculo que une a la familia.