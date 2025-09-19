Olivia, la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso, cumplió 13 años y su mamá le dedicó un emotivo posteo en las redes sociales.

La modelo empezó por una confesión: “Estoy monotemática, lo sé. Pero, ¿en qué momento pasó?”.

Luego profundizó con el mismo recurso: “¿En qué momento le enganché el porta chupetes en el rollo de la panza y le dejé una marquita que tiene hasta el día de hoy? ¿En qué momento me quedó encerrada en el auto con tres meses y justo pasó un cerrajero móvil?”.

El emotivo posteo de Paula Chaves para su hija Olivia | Créditos: Instagram @pauchavesok

A ello agregó: “¿En qué momento me hablaba sin parar sin decir nada? ¿En qué momento me despertaba con ella a las 13 horas porque ese era mi mundo? ¿En qué momento empezó a caminar y vino corriendo a mis brazos?”.

PAULA CHAVES SALUDÓ A SU HIJA OLIVIA

Paula escribió: “Fui mamá a los 28 años, no me perdí de nada. Durmió pega a mí hasta que ella quiso (ahora a veces también quiere”.

Y finalizó: “¿En qué momento te convertiste en esta niña tan buena onda, amorosa, graciosa, sensible y generosa? Te amo, Oli, gracias por elegirme”.