Olivia, la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso, cumplió 13 años y su mamá le dedicó un emotivo posteo en las redes sociales.
La modelo empezó por una confesión: “Estoy monotemática, lo sé. Pero, ¿en qué momento pasó?”.
Luego profundizó con el mismo recurso: “¿En qué momento le enganché el porta chupetes en el rollo de la panza y le dejé una marquita que tiene hasta el día de hoy? ¿En qué momento me quedó encerrada en el auto con tres meses y justo pasó un cerrajero móvil?”.
A ello agregó: “¿En qué momento me hablaba sin parar sin decir nada? ¿En qué momento me despertaba con ella a las 13 horas porque ese era mi mundo? ¿En qué momento empezó a caminar y vino corriendo a mis brazos?”.
PAULA CHAVES SALUDÓ A SU HIJA OLIVIA
Paula escribió: “Fui mamá a los 28 años, no me perdí de nada. Durmió pega a mí hasta que ella quiso (ahora a veces también quiere”.
Y finalizó: “¿En qué momento te convertiste en esta niña tan buena onda, amorosa, graciosa, sensible y generosa? Te amo, Oli, gracias por elegirme”.