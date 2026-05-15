Tras los rumores de una tercera en discordia, Valentina Zenere y Sebastián Ortega estarían separados tras casi dos años de relación. Los rumores venían circulando desde hace semanas, pero ahora todo parece haberse confirmado.

Pepe Ochoa contó en LAM que la pareja habría decidido ponerle punto final a su historia en buenos términos. “Se separaron en unos términos, diría, bastante buenos. Proyectos diferentes. Ella allá, él acá, mucho laburo. Estaban desencontrados”, detalló el panelista, apuntando a las agendas cargadas y la distancia como los principales motivos del distanciamiento.

Valentina Zenere y Sebastián Ortega estrenaron Amor Animal (Foto: Movilpress).

Sin embargo, Pilar Smith sumó un condimento explosivo al escándalo y aseguró que Valentina se enteró de que Sebastián Ortega salía con una vecina del country, una joven llamada Malena Firpo, tal como contaron en las últimas horas en Puro Show.

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“Desde hace unos años que se encontraban con una chica que se llamaba Malena Firpo y se enteró Valentina”, lanzó Smith, dejando entrever que la aparición de una tercera persona habría sido determinante en la ruptura.

Por el momento, ni la actriz ni el productor salieron a hablar públicamente sobre el tema. Ninguno confirmó ni desmintió la separación, y el silencio alimenta aún más las especulaciones.

Valentina Zenere y Sebastián Ortega en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

Valentina Zenere y Sebastián Ortega habían apostado fuerte a su relación, que comenzó hace casi dos años en las grabaciones de En el Barro y se mantuvo, en gran parte, a la distancia por los compromisos laborales de ambos. Ella, instalada en el exterior por sus proyectos internacionales; él, con su agenda de productor en la Argentina.

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