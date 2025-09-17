Un momento de gran sensibilidad se vivió en el programa Tapados de Laburo, emitido por la señal de streaming Olga, cuando Paula Chaves no pudo contener las lágrimas en plena transmisión en vivo.

La conductora presentó junto a sus compañeros un video viral de bebés que logran ver con claridad por primera vez gracias a lentes especiales. La ternura de las imágenes la conmovió profundamente, al punto de quebrarse en cámara y mostrarse más vulnerable de lo que esperaba.

CRÉDITO: X

PAULA CHAVES SE EMOCIONÓ HASTA LAS LÁGRIMAS EN OLGA

“La idea era que Nacho se emocionara, pero terminé cayendo en mi propia trampa”, escribieron en el clip que luego fue compartido en la cuenta oficial del canal en X (ex Twitter). El posteo rápidamente se llenó de comentarios de seguidores que celebraron la naturalidad y sensibilidad de la modelo.