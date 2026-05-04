La relación entre Sofía “Jujuy” Jiménez y Gustavo Qüerio Hormaechea atraviesa uno de sus momentos más románticos y la modelo lo dejó en claro con un posteo que sorprendió a sus seguidores.

A través de sus redes sociales, compartió el gesto de amor que tuvo su pareja y confesó que todavía no puede creer lo que está viviendo.

Todo ocurrió cuando “Guty” de Jujuy decidió, en la boda de Cande Ruggeri, hacerse un tatuaje muy especial: una “S”, la inicial del nombre de la conductora.

El detalle no pasó inadvertido para ella, que reaccionó con emoción y compartió el momento en Instagram junto a un mensaje cargado de ternura.

El emotivo posteo de Jujuy Jiménez sobre el tatuaje de su novio (Foto: Instagram @sofijujuyok)

“Yo sigo sin creer, sin caer… que estas cosas me están pasando a mí…”, escribió la influencer en el texto que acompañó el video del tatuaje. “Me pidió que haga una S en un papel y se la tatuó, quizás para muchos es una boludez, para mí fue un montóoooooon. Real, no me lo esperaba”, agregó.

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La publicación rápidamente generó repercusión entre sus fanáticos y amigos, que celebraron el romántico gesto del joven y destacaron la felicidad que transmite la pareja en cada aparición juntos. Además, muchos usuarios remarcaron la emoción genuina con la que Jujuy relató la situación.

En el mismo mensaje, la modelo también reveló que ella tenía pensado hacerse un tatuaje, aunque finalmente no se animó. “De hecho yo quería hacerme un tatuaje y no me animé. No tengo tatuajes, quién te dice algún día…”, confesó, dejando abierta la posibilidad de dar ese paso más adelante.

Sofía Jujuy Jiménez y su novio, Gustavo Hormaechea, en la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari (Fotos: Movilpress).

Antes de cerrar el posteo, Sofía ‘Jujuy’ Jiménez le dedicó unas palabras llenas de amor a “Guty”: “Gracias mi amor por hacerme sentir especial. Te amo cuchiiii”.

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