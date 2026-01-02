A pocas horas de sorprender a sus seguidores en Año Nuevo al revelar que está nuevamente en pareja, Sofía “Jujuy” Jiménez eligió hablarle directo a sus fans con un mensaje cargado de sinceridad.

Desde sus historias de Instagram, Jujuy compartió una imagen muy simbólica: un libro abierto sobre la arena, junto al oráculo “Trabajá tu luz” de Rebecca Campbell, una de sus lecturas espirituales favoritas.

Pero lo que realmente conmovió fue el texto que acompañó la postal, en el que dejó al descubierto cómo vive este nuevo capítulo de su vida amorosa: “Vamos con todo. No les voy a mentir; sigo con miedo a confiar en el amor, pero como AMO tanto AMAR, vamos a intentarlo igual“, escribió.

“‘Sin confianza, no hay confianza’, me dijeron. Voy a elegir SIEMPRE creer”, agregó en el posteo que subió a sus redes sociales, con significativos emojis.

“¿Alguien más en la misma? Dale que no estamos solas”, cerró, dejando claro que su proceso emocional es compartido por muchas mujeres.

JUJUY JIMÉNEZ VOLVIÓ A CREER EN EL AMOR Y PRESENTÓ A SU NUEVO NOVIO: “JURABA QUE NO ME IBA A VOLVER A PASAR”

Después de un tiempo lejos del foco sentimental y tras su escandalosa separación de Bautista Bello, Jujuy Jiménez volvió a apostar al amor y decidió hacerlo público en Año Nuevo.

La modelo compartió una serie de postales junto a su nuevo novio, en las que se los ve abrazados, sonrientes y celebrando juntos, dejando en claro que atraviesa un gran presente personal. En una de las historias que publicó, Jujuy fue contundente y sincera: “Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar. Mirá cómo me agarra el 2026, Dios mío. No entiendo nada”, escribió, contenta con esta nueva etapa en su vida.

Pero eso no fue todo. En el posteo principal, la modelo volvió a referirse a este nuevo comienzo amoroso con una frase que rápidamente se llenó de likes y comentarios: “Tengan cuidado con lo que intencionan, el 2026 viene con todo parece. Arranqué el año de novia”, lanzó, confirmando sin vueltas su nuevo estado sentimental.

Las imágenes muestran a Jujuy en un clima íntimo y relajado, vestida de blanco, brindando y besándose con su pareja, una postal que refleja felicidad y un momento personal pleno.

¡Que viva el amor!